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«Никому не сообщайте код из смс»: «Госуслуги» предупредили пользователей об активизации мошенников

16 января 2022, 19:40  •  102 • В России
Специалисты портала «Госуслуги» предупредили россиян, что мошенники возобновили попытки завладеть персональными данными пользователей сервиса, а также дали советы по защите аккаунтов. Подчёркивается, что категорически нельзя сообщать код из смс третьим лицам, а личные данные можно защитить дополнительно. Накануне в Минцифры сообщили, что аналогичные схемы злоумышленники применяют для получения доступа в онлайн-банки.
 
Legion-Media © Aleksey Zotov
 

Россиян предупредили об участившихся случаях мошенничества с учётными записями на портале госуслуг. Администрация сайта направила пользователям уведомления с советами по защите аккаунта. В одной из рекомендаций подчёркивается, что данные из полученных от портала смс-сообщений нельзя передавать третьим лицам.

«Не сообщайте код из смс никому. Сотрудники «Госуслуг» никогда не запрашивают такую информацию», — говорится в сообщении.

Также рекомендуется использовать дополнительные способы защиты персональных данных: настроить контрольный вопрос и подключить вход в аккаунт с подтверждением по смс.

Накануне Минцифры РФ опубликовало материал, в котором разъяснило действия мошенников, использующих тему QR-кодов для завладения учётными записями пользователей на «Госуслугах». Как уточнили в ведомстве, аналогичные схемы злоумышленники используют для получения доступа в онлайн-банки.

«Мошенники инициируют по телефону восстановление пароля к учётной записи пользователя, чтобы украсть его аккаунт. Для этого при входе в аккаунт они вводят номер телефона жертвы, после чего звонят пользователю и просят продиктовать код, полученный в смс», — пояснили в министерстве.

После получения кода злоумышленники генерируют новый пароль, а реальный пользователь лишается доступа к своей учётной записи. В этой схеме QR-код — лишь повод для звонка, поскольку сейчас это самая актуальная тема.

В ведомстве уточнили, что служба поддержки «Госуслуг» уже разработала усиленную защиту аккаунтов пользователей. Так, перед отправкой пользователю смс для смены пароля портал запрашивает код, а затем дополнительные сведения, в том числе СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта. Отмечается, что эту информацию запрашивает система, а не сотрудник.

Также на russian.rt.com Весной 2022 года в России планируют запустить новое мобильное приложение «Госуслуги»

Публикации о схемах мошенничества в отношении пользователей «Госуслуг» ранее появились в СМИ. Газета «Коммерсантъ» разместила материал, где говорилось, что телефонные мошенники используют тему QR-кодов, чтобы получить доступ к личному кабинету граждан, а затем используют эти данные для оформления кредитов.

Напомним, что портал «Госуслуги» начал свою работу в декабре 2009 года. Сервис выполняет справочно-информационные функции и обеспечивает доступ граждан к государственным и муниципальным услугам в России.

Расширение перечня сервисов на «Госуслугах»

В 2022 году функционал этого портала будет расширен. Как заявил 20 декабря глава российского правительства Михаил Мишустин, на сайте появится более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса.

Речь идёт о назначении некоторых пособий на детей, проведении техосмотра ряда видов техники, приёме налоговых деклараций, регистрации прав на недвижимость и ряде других услуг. Мишустин напомнил, что ранее такие услуги были доступны только на онлайн-площадках российских субъектов и сайтах профильных ведомств либо вообще не предоставлялись в электронном формате.

Регионы также смогут разместить на едином портале дополнительные услуги, в частности по оформлению заявок на социальное обслуживание, предоставлению бесплатного жилья и согласованию перепланировки в квартире.

Как пояснил Мишустин, нововведения направлены на формирование удобной цифровой среды, которая позволит оформить почти все значимые услуги в электронном формате. Глава правительства отметил, что это одна из задач, которую нужно решить для достижения установленных президентом национальных целей развития.

В ходе послания Федеральному собранию в апреле 2021-го Владимир Путин заявил, что в 2022 году большинство государственных услуг должны предоставляться в дистанционном формате. В послании глава государства заявил о необходимости «внедрить принципы социального казначейства».

«Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна, без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребёнка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации», — сказал президент.

«Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, то есть на постоянной основе», — подчеркнул Путин.

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