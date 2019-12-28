«Никому не позволим читать нам нотации»: посол России разъяснил МИД Польши позицию Москвы по Второй мировой

Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши, где он разъяснил позицию Москвы по вопросу событий, предшествовавших началу Второй мировой войны. По словам российского дипломата, разговор был жёстким, но корректным. Польское внешнеполитическое ведомство потребовало прокомментировать высказывание Владимира Путина. Ранее президент России назвал Юзефа Липского, занимавшего в 1930-х годах пост посла Польши в Германии, «антисемитской свиньёй» за его обещание поставить Адольфу Гитлеру памятник, если тот вышлет евреев в Африку.

Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что разъяснил представителям польского МИД позицию Москвы по вопросам, касающимся событий, предшествовавших началу Второй мировой войны.

Польское внешнеполитическое ведомство пригласило дипломата для беседы после высказываний президента России Владимира Путина о действиях посла Польши в Германии в 1938 году. Тогда этот пост занимал Юзеф Липский. Глава государства назвал дипломата «сволочью и антисемитской свиньёй», поскольку Липский поддержал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку и пообещал поставить фюреру памятник в Варшаве в случае реализации этого замысла.

Андреев подтвердил, что беседовал с директором восточного департамента МИД Польши Яном Хофмоклем, и охарактеризовал разговор как жёсткий, но корректный. Посол отметил, что излагал позицию российской стороны, а Хофмокль — польской.

При этом ранее о прошедшей в МИД встрече сообщило также Польское агентство печати. Издание привело заявление замглавы МИД республики Марчина Пшидача о том, что в ходе беседы «от имени польских властей был высказан решительный протест историческим инсинуациям, которые в последние дни неоднократно высказывались представителями высших органов власти Российской Федерации».

Андреев, комментируя данную информацию, пояснил, что Пшидач не присутствовал на встрече в МИД и, если и делал подобные заявления, то не во время визита российского посла в ведомство.

«Если бы что-то подобное звучало на моей беседе в МИД, то, естественно, на эти безосновательные и оскорбительные по отношению к моей стране и моему президенту утверждения был бы дан адекватный ответ», — сказал Андреев ТАСС.

«Мы никому не позволим читать нам нотации», — добавил дипломат.

В ходе заседания итоговой коллегии Минобороны 24 декабря 2019 года Владимир Путин зачитал выдержки из доклада польского посла в Германии конца 1930-х годов. Юзеф Липский пообещал поставить Адольфу Гитлеру «великолепный памятник» в Варшаве в случае высылки евреев в Африку.

«Сволочь, свинья антисемитская — по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве», — заявил Владимир Путин.

Путин назвал сволочью поддерживавшего Гитлера в 1938 году посла Польши

Тема Второй мировой войны неоднократно поднималась представителями западных стран, которые зачастую пытаются переложить ответсвенность за развязывание конфликта на СССР. Напомним, в сентябре Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». В документе утверждается, что пакт Молотова — Риббентропа (Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, подписанный в 1939 году) якобы «поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны».

Российский президент рассказал, что его «удивила и задела» резолюция, которая фактически «поставила на одну доску нацистских агрессоров и Советский Союз». В ходе неформальной встречи лидеров государств СНГ Владимир Путин представил коллегам копии архивных материалов, касающихся предыстории начала Второй мировой войны. Он отметил, что пакт Молотова — Риббентропа стал последним в череде мирных договоров с нацистской Германией — ряд европейских стран, включая Польшу, подписали с Берлином такие соглашения гораздо раньше. Российский лидер добавил, что у России достаточно архивных документов, которые не дадут исказить историю.

Позднее, в ходе общения с руководителями обеих палат российского парламента Путин отметил, что, в отличие от некоторых других глав европейских стран, Иосиф Сталин, как бы к нему ни относились, «не запятнал» себя личной встречей с Гитлером.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала резолюцию Европарламента набором ревизионистских утверждений и добавила, что Европарламент отметился ещё одной возмутительной попыткой «поставить знак равенства между нацистской Германией — страной-агрессором — и СССР, народы которого ценой огромных жертв освободили Европу от фашизма».

В ответ МИД Польши заявил, что высказывания российских властей относительно событий Второй мировой войны представляют «ложную картину событий».

Захарова, комментируя данное заявление, отметила, что именно представители Варшавы много лет подрывали работу экспертов, которые пытаются разобраться в событиях тех времён и восстановить историческую справедливость, а также двусторонние отношения.

«Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства», — заявила она.