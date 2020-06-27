Никому не нужна бесплатная нефть: обратный эффект пандемии • 28 • Аналитика

Спасибо, господин президент



Прямое вмешательство Дональда Трампа в подготовку и подписание соглашения ОПЕК+ позволило резко снизить напряжение на нефтяном рынке. Однако долгосрочное снижение уровней добычи углеводородного сырья, вопреки ожиданиям будущего топливного изобилия, может дать обратный эффект. Такой парадоксальный прогноз сделали на страницах авторитетного издания Guardian специалисты французского аналитического центра Shift Project.



Относительная стабилизация спроса практически на все виды сырья, связанная с началом выхода из пандемии COVID-19, вряд ли может обнадёживать. Повышения цен на нефть, которое может последовать только при возобновлении роста мировой экономики, по оценкам французских аналитиков, можно ожидать не ранее чем через полтора-два года. А при ныне сложившейся нефтяной конъюнктуре добывающие компании вынуждены существенно снижать прежде всего свою инвестиционную активность.





Следствием этого уже стало закрытие большинства низкорентабельных скважин, сосредоточенных в основном вне зон комфортной нефтедобычи. Таковыми, как известно, остаются только территории зоны Среднего Востока и ряд шельфовых проектов, хотя далеко не все. Практически все северные, а также африканские и пресловутые сланцевые месторождения сейчас уже балансируют на той грани, когда могут сильно потерять в мощностях.



В первую очередь речь идёт о реальной перспективе закрытия на многие годы таких скважин, которые требуют постоянной финансовой подпитки из-за необходимости использовать высокотехнологичное оборудование, а также решать экологические проблемы, связанные с добычей в природных зонах, предельно рискованных в этом отношении.



Европейские политики в последнее годы очень активно агитируют, хотя в основном сами себя, за снижение уровней потребления углеводородного сырья. Но оно явно запаздывает по сравнению с наметившейся тенденцией падения мировой добычи нефти. В этом плане падение спроса на нефть и последующее за ней снижение капиталовложений в добычу уже становится дополнительным негативным фактором.



От дорогой нефти плохо многим, от слишком дешёвой — практически всем. Чаще всего причиной масштабного дефицита становятся как раз заниженные цены. Из данных нового отчета Shift Project следует, что Европа в течение следующего десятилетия почти неизбежно встанет перед проблемой острой нехватки нефти. А это делает все меры к увеличению использования низкоуглеродной энергии намного более актуальными. Но не только.



И ты, газ!

В отчете, который не стала публиковать Guardian, но очень подробно его проанализировала, сказано о высоких рисках достижения «пиковой поставки нефти» до перехода крупных экономик к более чистым источникам энергии. Анализ базируется на данные норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, которая уже успела напугать многих крайне негативным прогнозом по газу.



Норвежские эксперты, вообще-то, не склонные к нарочитому негативу, на днях резко изменили свои прогнозы по мировой добыче природного газа. В компании Rystad Energy считают, что она в 2020 году сократится на 2,6%. До этого норвежцы уверенно прогнозировали рост мировой добычи голубого топлива с 4069 млрд. кубометров за 2019 год до 4233 млрд. кубометров в 2020 году.



Причиной для пересмотра прогноза, стала, конечно же, пандемия COVID-19, и теперь эксперты Rystad Energy говорят уже о снижении добычи газа до 3 962 млрд. кубометров в 2020 году. Впрочем, в отличие от оценок по нефти, с газом очень скоро всё станет нормально. Так, уже в 2021 году добыча вырастет до 4015 млрд. кубометров, а в 2022-м — до 4094.





В обзоре отмечается, что добыча попутного газа на нефтяных месторождениях упадёт сильнее, чем добыча на газовых месторождениях. Однако снижение добычи попутного газа в 2020 году до 517 млрд. кубометров с 547 млрд. кубометров, зафиксированных в 2019 году, не будет таким критичным, как падение добычи нефти. Тем более что оно уже в 2021 году восстановится до 530 млрд. кубометров.



Эксперты прогнозируют, что добыча на месторождениях природного газа в 2020 году вместо роста до 3687 млрд. кубометров, как ожидалось до пандемии, снизится. Добыча упадет с 3521 млрд. кубометров в 2019 году до 3445 млрд. кубометров в 2020 году.



Но именно норвежские эксперты выявили наиболее тревожную тенденцию, связанную как раз с нефтяным рынком. После скрупулёзного анализа они выяснили, что в настоящее время уже имеет место «систематическое снижение» добычи и экспорта нефти из России и бывшего СССР. Темпы этого снижения, не самые значительные, уже превышают темпы снижения спроса на нефть со стороны потребителей в Евросоюзе.



Именно эта тенденция и может оказать решающее влияние на ситуацию на нефтяном рынке, который может обрушиться в самый непредсказуемый момент. Обрушиться именно в силу того, что в какой-то момент произойдёт своеобразный эффект наложения локального скачка спроса на такое же локальное падение предложения. Своеобразный ценовой резонанс может стать всего лишь поводом к коллапсу рынка, более серьёзные причины для которого формируются буквально у нас на глазах.



Эксперты Rystad Energy, а вслед за ними и аналитики из Shift Project считают, что нельзя забывать о том, что поставки из России обеспечивают более 40% поставок нефти в ЕС. А возможности поддерживать поставки на стабильно высоком уровне становятся для России всё более ограниченными в силу сугубо технологических и климатических проблем.



Глава аналитического отдела Rystad Energy Пер Магнус Нисвин считает «немыслимым» такое положение, когда мир все еще может столкнуться с надвигающимся сокращением поставок нефти и резкими скачками рыночных цен, даже когда мировой спрос на нефть начинает падать.



«Цены на нефть определяются балансами, а не уровнями (добычи и экспорта. – Авт.), мы ясно видим это сейчас, когда цены на нефть находятся на довольно здоровом уровне для спящей нефтяной промышленности — несмотря на то, что спрос на нефть находится на уровнях, которых не было с 2009 года», — сказал г-н Нисвин.



Бомба замедленного действия

Нельзя не напомнить, что совсем недавно примерно в такой же интонации «страшилок» пишущие и снимающие коллеги говорили об атомной энергетике. Однако после того как Германия отказалась от своих АЭС, случился своего рода казус. Американские специалисты, которых совершенно явно подталкивают в спину политики из Вашингтона, ввязавшиеся в энергетические споры с Берлином, предложили построить АЭС в Польше. Могут ли быть хоть какие-то сомнения, что такой проект родился в пику и России и Германии.





Серьёзный риск кризиса с поставками нефти на Старый континент ближе к концу 2020-х годов способен вызвать даже опережающий нефтяной кризис, когда цены на углеводородное сырьё вырастут до уровней, которых вообще не было в истории. Ведь, помимо проблем у России, ожидается, что в течение следующего десятилетия добыча нефти резко сократится и в Африке. А оттуда в ЕС поступает более 10% «чёрного золота». История о Николае Платоновиче и Джоне Болтуновиче



Крупные нефтяные компании уже понемногу приступают к сокращению своих инвестиционных планов на 2020 и 2021 годы. Снижение может составить до 25 и более процентов. В прогнозах фигурируют суммы на уровне 40 млрд. долларов, которые приходится экономить из-за негативных последствий пандемии и тенденции к падению спроса на нефть до 25-летних минимумов.



Практически по всем прогнозам, цены на нефть будут оставаться на низком уровне как минимум еще два года. Однако после того как мировые экономики оправятся от экономического шока пандемии, они к середине 2020-х годов могут резко вырасти. Примерно тогда же, однако, можно прогнозировать и проблемы с нефтью в России и трудности в Африке.



В совокупности это фактически бомба замедленного действия, предотвращать взрыв которой необходимо уже сегодня, если спрос на нефть превысит мировой уровень производства. Причём уже не важно, как: за счёт опережающего развития альтернативной энергетики, благодаря возвращению в атом или же при ставке на более масштабную замену нефти газом.



Именно об этом несколько витиевато высказался как раз Пер Магнус Нисвин:



«Влияние на рынок нефти с недостаточным снабжением в значительной степени недооценено. Поэтому быстрый переход на иные энергоносители имеет решающее значение не только для климата, но и для того, чтобы избежать длительных спадов на развивающихся рынках, вызванных недостаточным снабжением нефтью и энергией». Прямое вмешательство Дональда Трампа в подготовку и подписание соглашения ОПЕК+ позволило резко снизить напряжение на нефтяном рынке. Однако долгосрочное снижение уровней добычи углеводородного сырья, вопреки ожиданиям будущего топливного изобилия, может дать обратный эффект. Такой парадоксальный прогноз сделали на страницах авторитетного издания Guardian специалисты французского аналитического центра Shift Project.Относительная стабилизация спроса практически на все виды сырья, связанная с началом выхода из пандемии COVID-19, вряд ли может обнадёживать. Повышения цен на нефть, которое может последовать только при возобновлении роста мировой экономики, по оценкам французских аналитиков, можно ожидать не ранее чем через полтора-два года. А при ныне сложившейся нефтяной конъюнктуре добывающие компании вынуждены существенно снижать прежде всего свою инвестиционную активность.Следствием этого уже стало закрытие большинства низкорентабельных скважин, сосредоточенных в основном вне зон комфортной нефтедобычи. Таковыми, как известно, остаются только территории зоны Среднего Востока и ряд шельфовых проектов, хотя далеко не все. Практически все северные, а также африканские и пресловутые сланцевые месторождения сейчас уже балансируют на той грани, когда могут сильно потерять в мощностях.В первую очередь речь идёт о реальной перспективе закрытия на многие годы таких скважин, которые требуют постоянной финансовой подпитки из-за необходимости использовать высокотехнологичное оборудование, а также решать экологические проблемы, связанные с добычей в природных зонах, предельно рискованных в этом отношении.Европейские политики в последнее годы очень активно агитируют, хотя в основном сами себя, за снижение уровней потребления углеводородного сырья. Но оно явно запаздывает по сравнению с наметившейся тенденцией падения мировой добычи нефти. В этом плане падение спроса на нефть и последующее за ней снижение капиталовложений в добычу уже становится дополнительным негативным фактором.От дорогой нефти плохо многим, от слишком дешёвой — практически всем. Чаще всего причиной масштабного дефицита становятся как раз заниженные цены. Из данных нового отчета Shift Project следует, что Европа в течение следующего десятилетия почти неизбежно встанет перед проблемой острой нехватки нефти. А это делает все меры к увеличению использования низкоуглеродной энергии намного более актуальными. Но не только.В отчете, который не стала публиковать Guardian, но очень подробно его проанализировала, сказано о высоких рисках достижения «пиковой поставки нефти» до перехода крупных экономик к более чистым источникам энергии. Анализ базируется на данные норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, которая уже успела напугать многих крайне негативным прогнозом по газу.Норвежские эксперты, вообще-то, не склонные к нарочитому негативу, на днях резко изменили свои прогнозы по мировой добыче природного газа. В компании Rystad Energy считают, что она в 2020 году сократится на 2,6%. До этого норвежцы уверенно прогнозировали рост мировой добычи голубого топлива с 4069 млрд. кубометров за 2019 год до 4233 млрд. кубометров в 2020 году.Причиной для пересмотра прогноза, стала, конечно же, пандемия COVID-19, и теперь эксперты Rystad Energy говорят уже о снижении добычи газа до 3 962 млрд. кубометров в 2020 году. Впрочем, в отличие от оценок по нефти, с газом очень скоро всё станет нормально. Так, уже в 2021 году добыча вырастет до 4015 млрд. кубометров, а в 2022-м — до 4094.В обзоре отмечается, что добыча попутного газа на нефтяных месторождениях упадёт сильнее, чем добыча на газовых месторождениях. Однако снижение добычи попутного газа в 2020 году до 517 млрд. кубометров с 547 млрд. кубометров, зафиксированных в 2019 году, не будет таким критичным, как падение добычи нефти. Тем более что оно уже в 2021 году восстановится до 530 млрд. кубометров.Эксперты прогнозируют, что добыча на месторождениях природного газа в 2020 году вместо роста до 3687 млрд. кубометров, как ожидалось до пандемии, снизится. Добыча упадет с 3521 млрд. кубометров в 2019 году до 3445 млрд. кубометров в 2020 году.Но именно норвежские эксперты выявили наиболее тревожную тенденцию, связанную как раз с нефтяным рынком. После скрупулёзного анализа они выяснили, что в настоящее время уже имеет место «систематическое снижение» добычи и экспорта нефти из России и бывшего СССР. Темпы этого снижения, не самые значительные, уже превышают темпы снижения спроса на нефть со стороны потребителей в Евросоюзе.Именно эта тенденция и может оказать решающее влияние на ситуацию на нефтяном рынке, который может обрушиться в самый непредсказуемый момент. Обрушиться именно в силу того, что в какой-то момент произойдёт своеобразный эффект наложения локального скачка спроса на такое же локальное падение предложения. Своеобразный ценовой резонанс может стать всего лишь поводом к коллапсу рынка, более серьёзные причины для которого формируются буквально у нас на глазах.Эксперты Rystad Energy, а вслед за ними и аналитики из Shift Project считают, что нельзя забывать о том, что поставки из России обеспечивают более 40% поставок нефти в ЕС. А возможности поддерживать поставки на стабильно высоком уровне становятся для России всё более ограниченными в силу сугубо технологических и климатических проблем.Глава аналитического отдела Rystad Energy Пер Магнус Нисвин считает «немыслимым» такое положение, когда мир все еще может столкнуться с надвигающимся сокращением поставок нефти и резкими скачками рыночных цен, даже когда мировой спрос на нефть начинает падать.«Цены на нефть определяются балансами, а не уровнями (добычи и экспорта. – Авт.), мы ясно видим это сейчас, когда цены на нефть находятся на довольно здоровом уровне для спящей нефтяной промышленности — несмотря на то, что спрос на нефть находится на уровнях, которых не было с 2009 года», — сказал г-н Нисвин.Нельзя не напомнить, что совсем недавно примерно в такой же интонации «страшилок» пишущие и снимающие коллеги говорили об атомной энергетике. Однако после того как Германия отказалась от своих АЭС, случился своего рода казус. Американские специалисты, которых совершенно явно подталкивают в спину политики из Вашингтона, ввязавшиеся в энергетические споры с Берлином, предложили построить АЭС в Польше. Могут ли быть хоть какие-то сомнения, что такой проект родился в пику и России и Германии.Серьёзный риск кризиса с поставками нефти на Старый континент ближе к концу 2020-х годов способен вызвать даже опережающий нефтяной кризис, когда цены на углеводородное сырьё вырастут до уровней, которых вообще не было в истории. Ведь, помимо проблем у России, ожидается, что в течение следующего десятилетия добыча нефти резко сократится и в Африке. А оттуда в ЕС поступает более 10% «чёрного золота».Крупные нефтяные компании уже понемногу приступают к сокращению своих инвестиционных планов на 2020 и 2021 годы. Снижение может составить до 25 и более процентов. В прогнозах фигурируют суммы на уровне 40 млрд. долларов, которые приходится экономить из-за негативных последствий пандемии и тенденции к падению спроса на нефть до 25-летних минимумов.Практически по всем прогнозам, цены на нефть будут оставаться на низком уровне как минимум еще два года. Однако после того как мировые экономики оправятся от экономического шока пандемии, они к середине 2020-х годов могут резко вырасти. Примерно тогда же, однако, можно прогнозировать и проблемы с нефтью в России и трудности в Африке.В совокупности это фактически бомба замедленного действия, предотвращать взрыв которой необходимо уже сегодня, если спрос на нефть превысит мировой уровень производства. Причём уже не важно, как: за счёт опережающего развития альтернативной энергетики, благодаря возвращению в атом или же при ставке на более масштабную замену нефти газом.Именно об этом несколько витиевато высказался как раз Пер Магнус Нисвин: Алексей Подымов, Виктор Малышев, д.э.н. 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