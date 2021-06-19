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Николай Яцеленко назначен заместителем главы Минцифры

19 июня 2021, 21:30  •  29 • Политика
На пост заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России назначен Николай Яцеленко. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу, 19 июня, на официальном портале правовой информации.
Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Николай Яцеленко начал свою карьеру госслужащегос Минэкономразвития России, где работал на разных должностях с декабря 2002 по август 2006 года.
В Министерство связи, до преобразования Мининформсвязи, Яцеленко перешел в сентябре 2006 года. Тогда Николай Яцеленко занимал должность начальника отдела государственных и региональных программ. После преобразования министерства он был назначен начальником отдела программ развития уже в Минкомсвязи. Впоследствии занимал различные руководящие должности в ведомстве.
2 июня Мишустин назначил замглавы Минцифры Евгения Кислякова заместителем председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР), освободив его при этом от ранее занимаемой должности.
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