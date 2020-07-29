Николай Валуев указал на типичные уловки Google: "Будьте готовы, что вас заблокируют"

Google заблокировал на YouTube аккаунт телеканала Царьград под предлогом исполнения санкций США. Вероломные действия американской IT-корпорации прокомментировал депутат Госдумы Николай Валуев.

Он отмечает, что подобные инциденты начали происходить уже с завидной регулярностью. СМИ регулярно подвергаются блокировке, если находятся на ресурсах, которые организованы не в России.

"Как только оператору, владельцу этих гуглов, ютубов, инстаграмов и всего прочего что-то не понравится, будьте готовы к тому, что вас заблокируют", - сказал Николай Валуев в интервью Царьграду.

Политик добавил, что после таких блокировок в ходе судебного разбирательства обычно выясняется, что поводов для бана не было, и всё восстанавливают как было. Однако к тому времени жертва теряет значительную часть подписчиков и читателей.