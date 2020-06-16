Николай Платошкин - узник совести: Гаспарян не сдержал эмоций - "Боже ж ты мой"

Международная организация Amnesty International назвала политолога и коммуниста из РФ Николая Платошкина узником совести. Соответствующее заявление появилось на портале учреждения.

Напомним, Платошкина арестовали 5 июня этого года за призывы к беспорядкам и распространение фейков. В соответствии с решением московского Басманного суда его посадили под домашний арест на пару месяцев.

По мнению Amnesty International, уголовное делопроизводство, открытое в отношении политолога, является необоснованным и нарушает его право на свободу самовыражения. Согласно версии организации, он всего лишь озвучил предположение, что его союзники готовы к участию в потенциальных протестах.

Данную точку зрения на ситуацию оценил в Telegram журналист Армен Гаспарян. Он не смог сдержать эмоций по этому поводу.