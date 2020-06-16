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Николай Платошкин - узник совести: Гаспарян не сдержал эмоций - "Боже ж ты мой"

16 июня 2020, 15:00  •  60 • Политика
Николай Платошкин - узник совести. Так считает международная организация Amnesty International. По её мнению, призывавший к беспорядкам коммунист всего лишь озвучил предположение, что его союзники готовы к участию в потенциальных протестах. Журналист Армен Гаспарян, комментируя эту точку зрения, не сдержал эмоций: "Боже ж ты мой".
Международная организация Amnesty International назвала политолога и коммуниста из РФ Николая Платошкина узником совести. Соответствующее заявление появилось на портале учреждения.
Напомним, Платошкина арестовали 5 июня этого года за призывы к беспорядкам и распространение фейков. В соответствии с решением московского Басманного суда его посадили под домашний арест на пару месяцев.
По мнению Amnesty International, уголовное делопроизводство, открытое в отношении политолога, является необоснованным и нарушает его право на свободу самовыражения. Согласно версии организации, он всего лишь озвучил предположение, что его союзники готовы к участию в потенциальных протестах.
Данную точку зрения на ситуацию оценил в Telegram журналист Армен Гаспарян. Он не смог сдержать эмоций по этому поводу.
Боже ж ты мой, - написал политолог.

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