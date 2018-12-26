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Николай Патрушев: США заключили союз с украинскими неонацистами

26 декабря 2018, 18:09  •  105 • Политика
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что сейчас США не только закрывают глаза на неонацистскую риторику Киева, но активно использует подобные радикальные силы в своих политических интересах. Точно также, как США в первой половине XX века видели в немецких нацистах потенциальных союзников в сдерживании СССР, точно также современный Вашингтон видит в украинских неонацистов — союзников в сдерживании России.
Недаром ранее равно и украинский, и американский представители проголосовали против российской резолюции против героизации нацизма, поддержанной большинством стран ООН.
"Складывается ощущение, что Вашингтон сегодня разделил нацистов на плохих и не очень плохих, а в чем-то может быть и вполне хороших и правильных нацистов", — отметил Патрушев.
Недавно президент Порошенко подписал закон о признании ветеранами войны участников запрещенной в России экстремистской группировки ОУН-УПА. Это ничто иное, как глумление над памятью десятков миллионов невинных жертв нацизма в годы Великой Отечественной войны.
Как и в годы перед Второй мировой войной Европа сегодня близка к формированию неонацистского союза. При попустительстве собственных властей и США украинские ультраправые устанавливают связи со своими единомышленниками по всему свету. В украинском нацбатальоне "Азов" сейчас обучаются даже американские радикалы.
"Нацистская символика, риторика этнического превосходства, русофобские идеи - все это сегодня стало неотъемлемой частью государственной политики Киева", — заявил Патрушев.
Свою позицию по поводу усиления украинского неонацизма государственный деятель озвучил в интервью для "Российской газеты".

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