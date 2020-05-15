Николай Круглов: внутри СБР необходимо определить правила игры

Серебряный призер Олимпиады-2006 и четырехкратный чемпион мира Николай Круглов в интервью корреспонденту РИА Новости Михаилу Гончарову объяснил, почему проблемы в Союзе биатлонистов России (СБР) являются исключительно внутренними, рассказал, что в организации назрели системные изменения, а также добавил, что при назначении руководителей правление должно определять не только зону их ответственности, но и наделять полномочиями.

- В апреле правление СБР утвердило состав тренерских штабов сборных на следующий сезон, однако Владимир Драчев высказался категорически против предложенных кандидатур. Можно ли это назвать противостоянием внутри организации?

- Я бы не назвал это противостоянием. Скорее, это показатель отсутствия четкой управленческой структуры, коммуникаций внутри организации и, если хотите, корпоративной культуры. Все дебаты должны быть завершены до момента принятия коллегиального решения, либо запущена юридическая процедура его отмены. Все остальное выглядит как попытка сыграть на публику и дискредитировать организацию.

- Заявления министра спорта о российском биатлоне повлияли на действия людей внутри СБР?

- Предполагаю, что министр именно на эти моменты и обратил внимание. Будут ли сделаны соответствующие выводы - посмотрим. Совершенно очевидно, что для того, чтобы руководить одной из самых медийных федераций в нашей стране, явно недостаточно быть прославленным спортсменом и хорошим человеком. Здесь также необходим реальный управленческий опыт и соответствующие компетенции.

- Можете подробнее раскрыть мысль?

- Смотрите. Правлением было принято коллегиальное решение о назначении вице-президента по спорту. В идеале правление должно было также определиться с его полномочиями и зоной ответственности. Если понятны цель и планируемый результат, вполне логично, что вице-президент по спорту дает предложения по формированию тренерского штаба. Он представляет кандидатуры специалистов, в которых он верит, с кем готов разделить ответственность за достижение этого результата. В любой другой ситуации ни один профессионал не возьмет на себя ответственность за чьи-то решения.

На мой взгляд, все вопросы должны быть обсуждены до заседания правления. После принятия коллегиального решения, есть только один путь – следовать данному решению.

- Член правления СБР Алексей Нуждов на прошлой неделе предложил назначить Виктора Майгурова главой СБР. Изменит ли ситуацию любой другой человек, или необходимо что-то делать с системой?

- Последнее время в контексте СБР мы обсуждаем только конкретные фамилии претендентов, но, на мой взгляд, этого недостаточно. Хотелось бы понимать программу, с которой тот или иной кандидат идет на эту должность, а также членов команды, которая будет заниматься ее реализацией. Исходя из этого, уже делать какие-то выводы. Очевидно, что сегодня в СБР назрела необходимость системных изменений, принципов и моделей управления. Уверен, в одиночку это реализовать невозможно.

© РИА Новости / Нина Зотина Первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.

- Вы чего-то ждете от внеочередной отчетно-выборной конференции?

- Честно говоря, нет. Какая разница, будет президентом Иванов или Петров? Что изменится? Сегодня СБР нужны структурные изменения и профессиональная управленческая команда, способная управлять видом спорта в соответствии с требованиями времени. Все остальное – это попытка потушить пожар. Человек, претендующий на должность главы СБР, должен представить три ключевых документа: программа развития вида спорта, презентация команды, с которой он будет эту программу реализовывать, а также источники финансирования данных инициатив. Пока мы этого не увидим, все рассуждения беспредметны.

- Ранее вы опровергли сообщения о том, что выдвигаетесь на пост главы СБР. Откуда растут ноги первой публикации?