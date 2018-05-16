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Николай Калмыков: Сейчас каждый вице-премьер понимает, за что придется отвечать

16 мая 2018, 16:09  •  65 • В России

- В новом правительстве будет 10 вице-премьеров - вместо 9. В том числе, первый вице-премьер — он же министр финансов. Зачем такое совмещение?

- Закрепляют конкретную позицию за конкретным функционалом. Финансовая дисциплина в стране особенно важна. Почему? Да в связи с планами прорывных действия по реализации президентских проектов. Большие средства придется бросать туда. Возникают риски. Необходимость в оперативных средствах возникает. Встает вопрос - как финансовые ресурсы максимально эффективного использовать. Придется принимать очень быстрые решения. Статус первого вице-премьера позволяет принимать такие. Главное - без согласования. Это позволяет более эффективно взаимодействовать с другими министерствами и ведомствами. Эффективнее работать с регионами. До сих пор то компетенции на местах не хватало, то реализация медленно шла.

- Совмещение постов вице-премьера по сельскому хозяйству с постом министра сельхоза ( как и вице-премьра по строительству - с главою минстроя) тоже возможно — но в указе про это ни слова.

- Функции вице-премьеров, которые курируют направления, отличаются от функций министров. Противоречий тут нет. Функции вице-премьера очевидно шире. А министр — конкретная исполнительная власть. То же касается и вице-премьера по строительству. В каждом из приоритетных проектов есть вопросы, связанные со строительством. Плюс на уровне вице-премьера выстраиваются международные отношения.

- Минсвязи стало министерством цифрового развития…

- У нас долго делался акцент на инфраструктуре. Но в первую очередь необходимо выстраивать конкретные системные решения — и под них создавать инфраструктуру. Ну наконец поставили лошадь впереди телеги. Кстати, у нас телефония и ИКТ на сегодня - одни из самых развитых в мире. Такое решение по данному министерству - выстраивание работы от содержания.

- Министерство промышленности получает часть функций Минэкономразвития.

- Торгпредства — это мощнейший ресурс для выстраивания экономических связей. Минэкономразвития недооценивал этот ресурс. Тут надо пробивать интересы наших компаний и защищать, когда их пытаются обидеть. Нужно забыть о личных пристрастиях и каких то регламентах. Есть бизнес, и бизнес - главный их клиент. Они должны быть абсолютно ориентированы на целевую аудиторию. Торгпредства должны выстраивать качественный экспорт. И с утра до ночи заниматься интересами отечественного бизнеса за рубежом.

- На что в целом направлены эти решения?

- Решения, которые принимаются — прагматичны. Нет популистских заявлений — обозначены люди, который не первый год эффективно работают. Есть некое закручивание гаек коллегам. Что заставит поднапрячься. Расставлены приоритеты: и цифра, и потенциальные фигуры на посты министров. Сложно выстроить аппарат правительства так, чтобы он был не тормозом прохождения решений, а ускорением процесса. Если все менять кардинально — на это еще два года уйдет, если пойти вслед за популистскими лозунгами: всех уволить и все переиначить.

Да, кого-то надо ускорить, кого-то подкорректировать — но они же работают! Цепочка взаимодействий выстроена. Стимулом системных преобразований в экономике является не замена фигур, а постановка целей, определенных президентом.

Сейчас каждый министр и вице-премьер прекрасно понимает, за что ему отвечать.

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