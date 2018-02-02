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Николай Булаев: Если подписи поддельные - это уголовное преступление

02 февраля 2018, 20:54  •  106 • В России

- Раньше вы могли проголосовать только по месту регистрации, либо, взяв открепительный талон – в другом месте. За талоном надо было ехать в свою избирательную комиссию. Сейчас же, находясь в любой точке России, зайдя в любую избирательную комиссию, в любой МФЦ или через портал госуслуг, можно из точки А в точку Б переместить свое желание проголосовать. И никто не должен спрашивать, почему вы это делаете.

- Когда вы входите на портал Госуслуг, вам только нужно написать «хочу проголосовать». Например, в Калининграде, на улице Ленина. Вы набираете этот адрес – и вам показывают ближайшие избирательные участки. Вы выбираете любой из них, отмечаете, вносите в свое заявление – и спокойно идете или едете в день голосования туда. То есть писковая система сама помогает вам в доли секунды подобрать участок, где вам удобно будет проголосовать.

- Работает информационно-справочный центр, Там есть два входа: либо вас принимает робот, который поможет вам найти участок, либо 200 операторов, которые вскоре перейдут на круглосуточный график работы. Они обеспечивают одномоментное обслуживание тысячи звонков. Подобного в России не было. И в мире нет.

- Эти информационно-поисковые системы позволяют человеку, даже если он забыл, где ему надо проголосовать – определить это. Пошел, поговорил с роботом – через 3 минуты уже все знаешь. Хочешь переместиться – он тебе подскажет участок. Например, если ты в это время будешь жить в гостинице в Москве – на каком участке ты сможешь проголосовать рядом с отелем.

- Проголосовать два раза – по месту прописки и по месту проживания – не получится. У нас будет 2 списка. Список на изъятие его по месту прописки и список по включение его по месту жительства.

- Человеку можно возвратиться в старый список, если он обоснованно докажет, что он не голосовал по новому участку. Мы это продумали, эта система контроля у нас есть.

- Если человек инвалид и не может владеть ручкой, не может заполнить бюллетень, если он слепой или слабовидящий (хотя многие участки оборудованы специальными лупами) – человеку может быть оказана помощь в заполнении бюллетеня по его просьбе. Это может быть родственник или иной близкий человек – главное, чтобы он ни был организатором избирательного процесса.

- Кто-то любит наблюдать за процессом выборов с помощью интернета. В мире даже близко нет такой, как у нас, системы видеонаблюдения за выборами. В прошлой компании было видеонаблюдение на избирательных участках. Дальше бюллетени везли в избирательные комиссии – там раньше не было этого всевидящшего ока. Сейчас же у нас камеры стоят на участках, где голосует 80 процентов избирателей. Потом – они стоят во всех территориальных избирательных комиссиях – их 2777. И дальше видеонаблюдение в ЦИКе. Там подсчет голосов будет идти в режиме онлайн.

То есть желающий наблюдать процесс может сделать это от избирательногго участка до ЦИКа. По всем этапам. Такой возможности сквозного наблюдения нет ни в одной стране мира.

- Когда говорят о непрозрачности, о нелегитимности выборов – господа, проснитесь и посмотрите на то, как организован и контролируется процесс! Подобной системы нет ни в США, ни в Англии, ни во Франции с Германией.

- КОИБ – комплекс обработки избирательных бюллетеней – будут стоять на участках, где будут голосовать более 30 миллионов избирателей. То есть, там голоса будут подсчитаны в течении двух минут. Это время, которое уйдет на формирование протокола.

- Как проходит проверка подписей в ЦИКе? Над этим работают десятки людей. Один из корреспондентов телеканалов попросил поучаствовать – мы открыли папку – и он увидел десятки подписей сделанных одним человеком. Это видно даже невооруженным глазом.

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У нас есть десятки профессиональных почерковедов. Их работа позволяет скрупулезно и детально рассматривать все, что происходит в подписных листах. При проверке подписных листов в ЦИКе присутствуют представители этого кандидата. Он должен согласиться с тем, что какие то подписи мы объявили недостоверными. Потому что после того, как проверка произойдет, подписывается протокол.

Некоторые люди такую проверочную работу делают уже не один десяток лет.

Сейчас подписи принесли на проверку шесть человек. Остальные, стремившиеся в кандидаты, не принесли. Когда мы стали демонстрировать свои возможности, люди поняли, что нести свои подписи, для того, чтобы потом вас обвинили в нарушении закона, не стоит... Ведь, если подписи поддельные – это уголовное преступление.. А желающих было 70...

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