Певец Николай Басков высказался относительно ситуации на Украине и напомнил, почему Россия вынуждена была начать спецоперацию.

Николай Басков ответил страдальцам по Украине: "Россия войны заканчивает"

Народный артист Украины и России Николай Басков в своем Инстаграм расместил антивоенный пост.

"Россия войны не начинает. Россия их заканчивает", - указал певец в своем заявлении.

Операция России полностью соответствует международному праву. Решение о проведении специальной военной операции принято в соответствии со ст. 51 части 7 Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону. Она распространяется не только на Россию как члена ООН, но и на её союзников – признанных Россией независимыми республиками ДНР и ЛНР. Россия имеет полное право взять на себя защиту этих республик

- говорится в сообщении народного любимца.

Певец Басков напомнил, что согласно объявленным президентом России планам, целями объявленной операции являются: мирная жизнь на Донбассе, дефашизация и демилитаризация Украины, а "значит – защита России от ставших очевидными военных угроз на её границах".

Один из самых популярных звезд эстрады России подчеркнул, что Россия проводит на Украине "миротворческую операцию, конец геноцида и предотвращение нападения на Россию. Это самозащита России и защита её союзников".

Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной и заявленной ядерной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права. И хватит вытирать ноги об Россию

- призвал Николай Басков.

Певец также отметил, что "30 лет беспринципного обмана России Западом завершены. Запад не хочет признавать наши права, а Россия больше никогда не согласится на то, чтобы её мнение игнорировали, чтобы её граждан считали людьми второго сорта. Настало время всё назвать своими именами: США и их союзники хотят уничтожить нашу страну. Заявления о мирном характере НАТО – ложь. Руки США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. Их ничто бы не остановило в будущем и от кровопролития в России".

Басков также напомнил, что последовательно выступал против войны на Украине еще в 2014 году, когда захватившая власть в Киеве хунта устроила кровавые события в Одессе, Горловке, Дебальцево, на Донбассе. Он также напомнил, что войны происходили в Сербии, Ливии, Сирии, и их инициатором всегда были США.