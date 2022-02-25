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Николай Басков ответил страдальцам по Украине: "Россия войны заканчивает"
25 февраля 2022, 17:15 • 445 • Политика
Певец Николай Басков высказался относительно ситуации на Украине и напомнил, почему Россия вынуждена была начать спецоперацию.
Николай Басков ответил страдальцам по Украине: "Россия войны заканчивает"
Народный артист Украины и России Николай Басков в своем Инстаграм расместил антивоенный пост.
"Россия войны не начинает. Россия их заканчивает", - указал певец в своем заявлении.
- говорится в сообщении народного любимца.
Певец Басков напомнил, что согласно объявленным президентом России планам, целями объявленной операции являются: мирная жизнь на Донбассе, дефашизация и демилитаризация Украины, а "значит – защита России от ставших очевидными военных угроз на её границах".
Один из самых популярных звезд эстрады России подчеркнул, что Россия проводит на Украине "миротворческую операцию, конец геноцида и предотвращение нападения на Россию. Это самозащита России и защита её союзников".
- призвал Николай Басков.
Певец также отметил, что "30 лет беспринципного обмана России Западом завершены. Запад не хочет признавать наши права, а Россия больше никогда не согласится на то, чтобы её мнение игнорировали, чтобы её граждан считали людьми второго сорта. Настало время всё назвать своими именами: США и их союзники хотят уничтожить нашу страну. Заявления о мирном характере НАТО – ложь. Руки США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. Их ничто бы не остановило в будущем и от кровопролития в России".
Басков также напомнил, что последовательно выступал против войны на Украине еще в 2014 году, когда захватившая власть в Киеве хунта устроила кровавые события в Одессе, Горловке, Дебальцево, на Донбассе. Он также напомнил, что войны происходили в Сербии, Ливии, Сирии, и их инициатором всегда были США.
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