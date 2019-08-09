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Николай Азаров: При Кучме Украина набрала скорость

09 августа 2019, 23:24  •  54 • Политика
Сегодня день рождения у Леонида Кучмы, президента Украины в 1994-2005 годах. Ему исполнился 81 год. О нём и его роли в современной истории этой страны Царьграду в эксклюзивном интервью рассказал Николай Азаров, премьер-министр Украины с 2010 по 2014 год, бывший лидер Партии регионов, депутат Верховной рады нескольких созывов
Автор:
Афанасьев Андрей
Царьград: Что вы можете рассказать о Леониде Даниловиче Кучме?
Николай Азаров: Прежде всего хочу поздравить его с днём рождения и пожелать Леониду Даниловичу доброго здоровья и благополучия.
Работали мы с ним достаточно долгое время. Человек он сложный, противоречивый, как и всё время, в которое Кучма руководил страной. Есть, безусловно, позитивные моменты, но есть и негативные. И, в частности, сегодняшняя антироссийская линия Украины отчасти была заложена при нём, поскольку так называемая «Украина — не Россия» (не знаю, кто это сформулировал) появилась под его авторством.
Л. Кучма. 2004 г. Фото: www.globallookpress.com
В то же время в 2003-2004 годах активно продвигалась идея создания единого экономического пространства четырёх стран: России, Белоруссии, Казахстана и Украины. В 2003 году был ратифицирован договор о едином экономическом пространстве. Он до сих пор существует, его никто не отменял. И если бы этот договор реально действовал, а не только на бумаге, то, безусловно, Украину сейчас было бы не узнать. Ведь наша страна была динамично развивающейся. Абсолютно при всех сложностях развития, если бы Россия, Казахстан, Белоруссия и Украина были единым экономическим пространством, то мы бы имели намного лучшую ситуацию как в России, так и на Украине. Но всё сломалось «оранжевой революцией» 2005 года, которая совпала со временем ухода с поста президента Кучмы.
А ведь движущие силы этой революции — Ющенко, Тимошенко, Турчинова — в своё время выдвинул Леонид Кучма. Вспомним, Ющенко при нём работал председателем Национального банка, председателем правительства, Тимошенко была вице-премьером, Турчинов работал её помощником. Луценко тоже где-то околачивался, на ролях немаленьких… Вот в чём минусы. И отчасти политика с преобладающим движением в сторону Запада, безусловно, была заложена Леонидом Даниловичем.
Фото: www.globallookpress.com
Можно вспомнить и так называемый «кассетный скандал», который был, совершенно очевидно, построен с тем, чтобы скомпрометировать Кучму. Последние годы его второго срока, конечно, находились под очень значительным влиянием этого «кассетного скандала», который, как сейчас мне представляется, от самого начала и до самого конца был спровоцирован теми спецслужбами, которые подводили к «оранжевой революции».
Ц.: Вы имеете в виду западные спецслужбы?
Н.А.: Ну а какие ещё? Кто был заинтересован в «оранжевой революции»? Не Россия же.
Ц.: Если говорить о международной позиции, о взгляде на международную политику Леонида Кучмы, то это, с одной стороны, многовекторность, а с другой — учреждение ГУАМ. Так всё-таки это была многовекторность или смена её в сторону поворота на Запад?
Н.А.: Знаете, мне уже приходилось в одном из интервью говорить, что Кучма институты власти, то же министерство иностранных дел комплектовал в основном из выходцев с Западной Украины. Его окружение являлось либо агентами влияния с Запада, либо прямыми агентами. Так что вот они начинали играть определённую роль. Несмотря на то, что он был президентом, он попадал под влияние этих сил, этих деятелей. Добавить можно и Пинчука, который стал его зятем, вошёл в семью и стал проводить эту прозападную политику, просоросовскую.
В. Пинчук. Фото: www.globallookpress.com
То есть Кучме не всегда удавалось соблюдать баланс. И вот такая политика, по сути, и привела к «оранжевой революции» как к первому этапу. Ну а вторая бандеровская революция — это был, известно, государственный переворот 2014 года.
Ц.: А можно ли было что-то сделать в сложившейся ситуации, или изначально Украина как государство была обречена быть под сильным влиянием западных сетей, назовём их так?
Н.А.: Да я не думаю. Если бы, будем говорить, другие лидеры стояли. Ну, во-первых, кто такой Кравчук? Человек, приложивший руку к развалу Советского Союза. Мог он другую линию проводить? Не мог. Его сменил человек здравомыслящий — Леонид Кучма. А с чего начались его первые шаги? С того, что он первым вице-премьером правительства назначил Пинзеника. Пинзеник — худший аналог вашего Гайдара. Это бывший какой-то доцент кафедры Львовского университета по экономике.
В. Пинзеник. Фото: www.globallookpress.com
Абсолютно прозападный деятель, который пришёл и в течение трёх лет проводил политику в интересах Международного валютного фонда. Вот что тут говорить? Сам Кучма особенно-то не вникал в эти дела.
Вместе с тем надо заметить, что когда он наконец понял реально, что дело идёт к провалу, он сформировал более-менее нормальное правительство. Это было в 2002 году. Это правительство отказалось от всяких рекомендаций МВФ, отказалось брать кредиты в МВФ и повело свою политику.
Надо заметить, что это были годы самого интенсивного экономического роста. В 2003-м мы имели где-то 10% темпа роста ВВП. А в 2004-м — уже 12,6%. Украина набрала скорость, динамику. И вся эта динамика и скорость провалились после «оранжевой революции». Так что я к деятельности Леонида Даниловича отношусь достаточно сложно. Есть что поставить ему в плюс, есть что поставить в минус. Но лет через 15-20, а может, через 50 оценят его реальный вклад в историю страны.

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