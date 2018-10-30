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Николай Азаров: Половина украинцев сейчас готовы проголосовать за проходимца с вилами

30 октября 2018, 20:54  •  165 • Политика
Половина украинцев готовы отдать свои голоса на предстоящих выборах президента страны в пользу совершенно несуразных и комичных персонажей, заявил в эфире Царьграда Николай Азаров.
Украинские президентские выборы должны состояться уже в следующем году. В свете этого становится важным обратить внимание на рейтинг потенциальных кандидатов грядущей электоральной гонки.
Как считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, весьма показателен сам перечень фигур, которых граждане его страны рассматривают сейчас как потенциальных следующих глав своего государства.
«Среди тех, кто выдвигается на выборах есть, совершенно комические персонажи. Это показатель доверия к так называемой элите. Сейчас комический актер (Владимир Зеленский - ред.) имеет рейтинг больший, чем действующий президент страны, а ведь это человек, которого украинцы видят только по телевизору, где он играет роли и зачитывает текст, написанный для него другими людьми. Есть среди кандидатов и певец (Святослав Вакарчук - ред.). Кроме того что он поет, мы о нем ничего не слышали. Да, он побывал какое-то время народным депутатом, но он ни разу не выступил и ни одного законопроекта не подал. Тем не менее его рейтинг все равно выше рейтинга действующего президента», - отметил Азаров в беседе с обозревателем Царьграда Юрием Пронько.
Все это показывает, что граждане Украины совершенно разочаровались в действующей власти и связанных с ней фигурах. Они ищут новых лидеров. Они помнят, что в свое время актер Рональд Рейган стал президентом США, и ожидают, что и в их стране возможно нечто подобное. Тем не менее, продолжает Азаров, надо понимать, что современная Украина - это вовсе не США на излете холодной войны. В те времена, поясняет экс-премьер-министр, президент Рейган мог просто «спать» на своем посту, а экономика США росла и развивалась бы и без него. Учитывая бедственное состояние, в современной Украине нечто подобное невозможно.
«Смех смехом, но что это все означает? Это означает, что система зомбирования, оболванивания людей на Украине достигла максимума. Если сложить все проценты, то получится, что половина украинцев сейчас готовы голосовать за каких-то чудаков - за проходимца с вилами, за шоумена или за певца. Половина! Это страшная вещь в современной кризисной ситуации», - подводит итог Николай Азаров.

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