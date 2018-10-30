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Николай Азаров: Половина украинцев сейчас готовы проголосовать за проходимца с вилами
30 октября 2018, 20:54 • 165 • Политика
Половина украинцев готовы отдать свои голоса на предстоящих выборах президента страны в пользу совершенно несуразных и комичных персонажей, заявил в эфире Царьграда Николай Азаров.
Украинские президентские выборы должны состояться уже в следующем году. В свете этого становится важным обратить внимание на рейтинг потенциальных кандидатов грядущей электоральной гонки.
Как считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, весьма показателен сам перечень фигур, которых граждане его страны рассматривают сейчас как потенциальных следующих глав своего государства.
Все это показывает, что граждане Украины совершенно разочаровались в действующей власти и связанных с ней фигурах. Они ищут новых лидеров. Они помнят, что в свое время актер Рональд Рейган стал президентом США, и ожидают, что и в их стране возможно нечто подобное. Тем не менее, продолжает Азаров, надо понимать, что современная Украина - это вовсе не США на излете холодной войны. В те времена, поясняет экс-премьер-министр, президент Рейган мог просто «спать» на своем посту, а экономика США росла и развивалась бы и без него. Учитывая бедственное состояние, в современной Украине нечто подобное невозможно.
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