Николай Азаров дал совет при подборе кандидатур в правительство Украины • 201 • Украина



Экс-премьер министр Украины Николай Азаров дал практический совет тем, кто ответственен за подбор кандидатур в нынешнее правительство.



Как написал Азаров на своей странице в Facebook, сейчас на Украине создан искусственный ажиотаж при подборе кандидатур на пост премьер-министра, министров нового правительства.



По его словам, прежде, чем принимать решение, нужно учитывать:



«В связи с непрерывными госпереворотами, Майданами, на Украине разрушена практически полностью система государственного управления. Та самая, которая подбирает, готовит, практикует специалистов в области госуправления. Ведь даже самый умный врач сразу не становится толковым и профессиональным управленцем. Так же и в этом важном деле.



Ещё Т. Рузвельт писал, что «грамотный бизнесмен вряд ли станет эффективным управленцем». У нас был период, когда считалось, что успешный бизнесмен может работать и министром, и губернатором. Казалось бы, 20-летняя практика должна была разрушить это заблуждение, но этого не случилось.



Но вернёмся к системе госуправления. Даже в периоды относительного спокойствия и развития система подготовки кадров у нас не была «заточена на задачи развития страны, отрасли, региона. Готовились самые общие специалисты, не получавшие, как правило, возможности проявить свои способности.



Мне в Кабинете министров удалось создать такую систему, и она какое-то время действовала. Например, назначается человек руководителем района. Перед ним ставится задание, устанавливаются сроки. Регулярно осуществляется контроль за его деятельностью. Если результаты позитивные, например, растут доходы бюджета, оживился бизнес, строится больница или детский сад, дороги и т.д., значит, такого человека можно выдвигать замом губернатора, давать ему более ответственные поручения.



Давая напутствие назначенцу, прежде всего я интересовался, как он знает свой район, свою отрасль. В чём он видит перспективы развития, насколько хорошо знает основных руководителей, как понимает свою задачу и т.д. Чтобы профессионально вести такой разговор, надо самому быть к нему готовым. Поэтому перед встречей я внимательно изучал все документы, с этим связанные, и сразу становилось понятно, что за человек, которого выдвинули на руководящую должность.



От премьера требуется не только понимать стратегию развития страны, её экономики, социальной сферы, инфраструктуры, но и решать текущие, повседневные проблемы, и в этом деле подбор руководящих кадров — ключевая задача. Мне пришлось работать со всеми премьерами до моего назначения на эту должность. Скажу откровенно. Мало из них соответствовало этим требованиям, а отсюда и множество случайных, а иногда и ошибочных назначений.



Частая сменяемость премьеров вообще исключала системное выстраивание аппаратов госуправления. Отсюда и множество наших бед и проблем. Отвергнут был главный принцип: управленец должен быть предан народу, государству, Украине. Для такого человека главная задача должна быть — обеспечение благосостояния народа, а не личное обогащение, завладение имуществом или популярность».



Экс-глава правительства подчеркнул, что нельзя доверять характеристикам кандидатов в премьеры, в которых лишь перечисления должностей как показатель профессионализма. В качестве примера, Пётр Порошенко — депутат, дважды министр, и никто не может вспомнить хоть что-то полезное из его деятельности на этих постах.



Второй — Арсений Яценюк — и депутат, и министр, и председатель Верховной Рады, и премьер-министр, также никто не может назвать что-то полезное для людей, сделанное им.



«Говоря словами Пушкина, «образованием у нас не мудрено блеснуть». Так и на Украине. Можно назвать сотню политиков, которые имеют порядочную коллекцию должностей в сфере госуправления, а толку от них не было никакого. Именно поэтому народ повёлся на «новые лица»: Гончаруки, Новосады и т.д., забывая простую, но железно необходимую истину. Нужны не слова, а дела. Причём дела, сделанные этим человеком не для себя или не только для себя, но главным образом для страны и её народа.



Сказать последнюю фразу мне пришлось потому, что в наше неидеальное время найти идеальных людей невозможно», — резюмировал Николай Азаров.



Напомним, 4 марта президент Владимир Зеленский сменил правительство, проработавшее полгода. По его словам, Кабмин Гончарука хоть и имел успехи и не был замечен в коррупции, однако «украинцам этого мало»: правительству требуются «новые мозги и сердца».



Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука, на смену которому пришел бывший замначальника главка миндоходов Львовской области Денис Шмыгаль. После его утверждения депутаты обновили и состав Кабинета. Однако до сих некоторые министерства не возглавлены.



Экс-премьер министр Украины Николай Азаров дал практический совет тем, кто ответственен за подбор кандидатур в нынешнее правительство.Как написал Азаров на своей странице в Facebook, сейчас на Украине создан искусственный ажиотаж при подборе кандидатур на пост премьер-министра, министров нового правительства.По его словам, прежде, чем принимать решение, нужно учитывать:«В связи с непрерывными госпереворотами, Майданами, на Украине разрушена практически полностью система государственного управления. Та самая, которая подбирает, готовит, практикует специалистов в области госуправления. Ведь даже самый умный врач сразу не становится толковым и профессиональным управленцем. Так же и в этом важном деле.Ещё Т. Рузвельт писал, что «грамотный бизнесмен вряд ли станет эффективным управленцем». У нас был период, когда считалось, что успешный бизнесмен может работать и министром, и губернатором. Казалось бы, 20-летняя практика должна была разрушить это заблуждение, но этого не случилось.Но вернёмся к системе госуправления. Даже в периоды относительного спокойствия и развития система подготовки кадров у нас не была «заточена на задачи развития страны, отрасли, региона. Готовились самые общие специалисты, не получавшие, как правило, возможности проявить свои способности.Мне в Кабинете министров удалось создать такую систему, и она какое-то время действовала. Например, назначается человек руководителем района. Перед ним ставится задание, устанавливаются сроки. Регулярно осуществляется контроль за его деятельностью. Если результаты позитивные, например, растут доходы бюджета, оживился бизнес, строится больница или детский сад, дороги и т.д., значит, такого человека можно выдвигать замом губернатора, давать ему более ответственные поручения.Давая напутствие назначенцу, прежде всего я интересовался, как он знает свой район, свою отрасль. В чём он видит перспективы развития, насколько хорошо знает основных руководителей, как понимает свою задачу и т.д. Чтобы профессионально вести такой разговор, надо самому быть к нему готовым. Поэтому перед встречей я внимательно изучал все документы, с этим связанные, и сразу становилось понятно, что за человек, которого выдвинули на руководящую должность.От премьера требуется не только понимать стратегию развития страны, её экономики, социальной сферы, инфраструктуры, но и решать текущие, повседневные проблемы, и в этом деле подбор руководящих кадров — ключевая задача. Мне пришлось работать со всеми премьерами до моего назначения на эту должность. Скажу откровенно. Мало из них соответствовало этим требованиям, а отсюда и множество случайных, а иногда и ошибочных назначений.Частая сменяемость премьеров вообще исключала системное выстраивание аппаратов госуправления. Отсюда и множество наших бед и проблем. Отвергнут был главный принцип: управленец должен быть предан народу, государству, Украине. Для такого человека главная задача должна быть — обеспечение благосостояния народа, а не личное обогащение, завладение имуществом или популярность».Экс-глава правительства подчеркнул, что нельзя доверять характеристикам кандидатов в премьеры, в которых лишь перечисления должностей как показатель профессионализма. В качестве примера, Пётр Порошенко — депутат, дважды министр, и никто не может вспомнить хоть что-то полезное из его деятельности на этих постах.Второй — Арсений Яценюк — и депутат, и министр, и председатель Верховной Рады, и премьер-министр, также никто не может назвать что-то полезное для людей, сделанное им.«Говоря словами Пушкина, «образованием у нас не мудрено блеснуть». Так и на Украине. Можно назвать сотню политиков, которые имеют порядочную коллекцию должностей в сфере госуправления, а толку от них не было никакого. Именно поэтому народ повёлся на «новые лица»: Гончаруки, Новосады и т.д., забывая простую, но железно необходимую истину. Нужны не слова, а дела. Причём дела, сделанные этим человеком не для себя или не только для себя, но главным образом для страны и её народа.Сказать последнюю фразу мне пришлось потому, что в наше неидеальное время найти идеальных людей невозможно», — резюмировал Николай Азаров.Напомним, 4 марта президент Владимир Зеленский сменил правительство, проработавшее полгода. По его словам, Кабмин Гончарука хоть и имел успехи и не был замечен в коррупции, однако «украинцам этого мало»: правительству требуются «новые мозги и сердца».Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука, на смену которому пришел бывший замначальника главка миндоходов Львовской области Денис Шмыгаль. После его утверждения депутаты обновили и состав Кабинета. Однако до сих некоторые министерства не возглавлены. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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