Николас Мадуро: В моей смерти прошу винить Трампа и колумбийскую мафию

Столкнувшийся с подпитываемым из-за рубежа ползучим госпереворотом президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за свою возможную кончину на президентов США и Колумбии – Дональда Трампа и Ивана Дуке. Венесуэльский лидер, конечно, надеется, что этого всё-таки не произойдёт, так как «верит в защиту Господа», но, как реалист, не может ничего исключать

Автор:

Латышев Сергей

На кубинского лидера Фиделя Кастро покушались минимум 638 раз, и имеются определённые подозрения, что, в конечном счёте, американцам это всё-таки удалось путём заражения «команданте» раком, от которого тот и скончался в 2016 году. Уцелеть в похожей ситуации – в Венесуэле нет жёсткого коммунизма, зато есть много нефти и газа, на которые американцам поскорее хочется наложить свою лапу, – без помощи свыше действительно невозможно.

Убийцы названы

Мадуро честно поделился своими опасениями и надеждами в интервью РИА Новости. Отвечая на вопрос, не ожидает ли он нового покушения на себя, президент Венесуэлы признал, что это «сложный вопрос». С одной стороны, Мадуро в это не верит, так как его судьба находится «в руках Господа», который, как он уверен, даст ему «длинную жизнь». Его «защищает», по его словам, также народ Венесуэлы с её «хорошей службой разведки». Однако, «без сомнения, Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили». И Мадуро предупредил: «Если со мной однажды что-то произойдёт, то Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дуке будут нести ответственность».

Почему хотят убить Мадуро?

Президент Венесуэлы перечислил несколько причин, по которым США жаждут его смерти: