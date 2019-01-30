Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пропавший без вести: на Украине возбудили дело об убийстве по факту исчезновения...
ЦИК Украины зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты
"Наблюдайте дальше": Исаев после скандала с Арашуковым напомнил о чист...
Украинский генпрокурор опустился до жаргона, доказывая боевой опыт сына
Главная / В мире

Николас Мадуро: В моей смерти прошу винить Трампа и колумбийскую мафию

30 января 2019, 23:54  •  79 • В мире
Столкнувшийся с подпитываемым из-за рубежа ползучим госпереворотом президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за свою возможную кончину на президентов США и Колумбии – Дональда Трампа и Ивана Дуке. Венесуэльский лидер, конечно, надеется, что этого всё-таки не произойдёт, так как «верит в защиту Господа», но, как реалист, не может ничего исключать
Автор:
Латышев Сергей
На кубинского лидера Фиделя Кастро покушались минимум 638 раз, и имеются определённые подозрения, что, в конечном счёте, американцам это всё-таки удалось путём заражения «команданте» раком, от которого тот и скончался в 2016 году. Уцелеть в похожей ситуации – в Венесуэле нет жёсткого коммунизма, зато есть много нефти и газа, на которые американцам поскорее хочется наложить свою лапу, – без помощи свыше действительно невозможно.
Убийцы названы
Мадуро честно поделился своими опасениями и надеждами в интервью РИА Новости. Отвечая на вопрос, не ожидает ли он нового покушения на себя, президент Венесуэлы признал, что это «сложный вопрос». С одной стороны, Мадуро в это не верит, так как его судьба находится «в руках Господа», который, как он уверен, даст ему «длинную жизнь». Его «защищает», по его словам, также народ Венесуэлы с её «хорошей службой разведки». Однако, «без сомнения, Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили». И Мадуро предупредил: «Если со мной однажды что-то произойдёт, то Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дуке будут нести ответственность».
Почему хотят убить Мадуро?
Президент Венесуэлы перечислил несколько причин, по которым США жаждут его смерти:
Главная из них — получить венесуэльскую нефть, потому что у нас самые большие резервы сертифицированной нефти в мире. Мы сертифицируем то, что будет самыми большими резервами золота в мире, у нас четвёртые в мире запасы газа, у нас большие запасы алмазов, огромные запасы питьевой воды, алюминия, железа. Мы — держава в области энергетических ресурсов, натуральных ресурсов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


79
Источник
Похожие новости
30 января 2019, 17:09
Поддержка США и внутренние настроения: почему позиция Японии по Южным Курилам остаётся неизменной
30 января 2019, 00:54
«Рискованная стратегия»: почему в Европе отговаривают Польшу от размещения американской военной базы
30 января 2019, 07:39
Двое убиты, четверо ранены: На Филиппинах в мечеть бросили гранату
Загрузка...
30 января 2019, 23:54
Где 20 тонн золота? В Венесуэле требуют начать «русское расследование»
30 января 2019, 20:39
Украинский генпрокурор опустился до жаргона, доказывая боевой опыт сына
30 января 2019, 01:09
США не будут опечалены проигрышем Порошенко, у них все кандидаты проамериканские - эксперт
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
30 января 2019, 23:54
"Противоречит принципам рыночной экономики": Украина отказалась от очередно...
30 января 2019, 23:54
Опять двойка: россияне поставят оценку правительству (Анна Сочина)
30 января 2019, 23:54
Где 20 тонн золота? В Венесуэле требуют начать «русское расследование»
30 января 2019, 23:54
"Машина, не имеющая аналогов в мире": Шойгу рассказал о характеристиках обн...
30 января 2019, 23:54
"Поведение политического гопника!": Милонов о признании Трампом лжепрезиден...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 января 2019, 21:39
Пиджак в труселях и рваные носки: конфузы идут по пятам за Порошенко
25 января 2019, 13:54
"Позорно низкий уровень": В Израиле узнали о "жалобах" российских военных из-за С-300
26 января 2019, 09:24
«Торговали - веселились, подсчитали – прослезились»: В сети комментируют раскрытые секретные детали военного положения на Украине
25 января 2019, 23:39
После слов Кадырова депутат Рады извинился за нападение на Скабееву в ПАСЕ
30 января 2019, 04:24
"Хотелка до Курил не доросла": Проговорившемуся про базы США Абэ предложили "по-быстрому" сделать харакири
25 января 2019, 13:54
"Все, Украины почти что нет": Киев и Москва не могут договориться о транзите газа
26 января 2019, 09:24
Чуда не произошло: Беспрецедентная операция в Испании по спасению двухлетнего мальчика закончилась трагично
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.