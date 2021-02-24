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Никол Пашинян вновь свалил вину на Россию, заявив о сломанных "Искандерах"

24 февраля 2021, 03:15  •  57 • Политика
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "Искандеры" российского производства сломаны. Якобы ракеты не взрываются или взрываются не полностью. Своим заявлением он вновь свалил вину на Россию.
Ранее бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что отдал бы приказ об использовании "Искандеров" в самом начале обострения конфликта в Нагорном Карабахе – на четвёртый день. Политика очень интересовал вопрос, почему при помощи этих комплексов не были атакованы азербайджанские объекты нефтегазовой инфраструктуры.
23 февраля в интервью изданию 1in.am. Никол Пашинян дал ответы. Он заявил о сломанных "Искандерах". Вновь сваливая вину на Россию, премьер-министр охарактеризовал эти оперативно-тактические ракетные комплексы как "непригодные для использования".
"Пусть (Саргсян – ред.) задаст вопрос, почему ракета "Искандера не взорвалась? Или почему взорвалась на 10%, например?" – предложил Пашинян.
Ранее американское издание The National Interest оценило российские "Искандеры-М" как "изжившие себя". В публикации говорилось, что ОТРК всё ещё могут представлять интерес для Сирии, Объединённых Арабских Эмиратов и Ирана.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в начале осени 2020 года. 27 сентября азербайджанские военные начали массированное наступление. Противостояние длилось до 10 ноября. И Баку, и Ереван заявляли о серьёзных потерях.
10 ноября между Армений, Азербайджаном и Россией было заключено трёхстороннее соглашение о прекращении огня. Войска должны были оставаться на уже занятых позициях.
Подписание документа было воспринято армянами как "позорный мир", вину за который люди возложили на Никола Пашиняна. Остановка боевых действий в Карабахе положила начало политическому кризису в Армении.

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