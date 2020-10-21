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Никол Пашинян подставил Россию, делая заявление о войне в Нагорном Карабахе

21 октября 2020, 19:15  •  127 • Политика
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал противоречивое заявление, подставив Россию. Сначала Пашинян заявил, что у конфликта в Нагорном Карабахе нет дипломатического решения, и призвал людей взять в руки оружие. А затем добавил пару слов о тесном сотрудничестве с Москвой в решении проблемы Карабаха…
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в продолжение своего заявления об отсутствии дипломатического решения конфликта в Нагорном Карабахе призвал людей взять в руки оружие и отправиться воевать, сообщил телеканал "360". По большому счёту Пашинян поставил точку в обсуждении мирного разрешения ситуации. Грядёт война. Но и это ещё не всё...
Никол Пашинян, объявив о новом витке военных действий, заявил, что "высоко оценивает сотрудничество между Арменией и Россией". А также добавил:
"Мы чувствуем поддержку России как стратегического союзника Армении и армянского народа. Существуют постоянные контакты между нашими странами".
Он пояснил, что российская сторона в том числе принимает участие в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе. Таким образом, Никол Пашинян дал понять, что и российская сторона будто бы была в курсе его решения отказаться от мирных переговоров. Но это совершенно не так. Москва на разных уровнях неоднократно давала понять, что у конфликта в Нагорном Карабахе есть лишь дипломатическое решение. И призывала стороны отказаться от военных действий...

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