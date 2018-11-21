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«Никого не волнует, что было с ребенком, ведь «виноват» Путин»: Гаспарян о самоубийстве девочки

21 ноября 2018, 16:09  •  53 • Политика
Политолог и публицист Армен Гаспарян порассуждал в беседе с Царьградом, почему украинские СМИ паразитируют на смерти ребенка. Он обозначил один из главных моментов: человеческую трагедию нужно связать с первыми лицами. И тогда никто не будет разбираться. «Никого не волнует, что было с ребенком, ведь «виноват» Путин», - отмечает политолог. И добавляет - потому что его фамилия в заголовке.
«Против России ведется сегодня грязная информационная психологическая война. Бить нужно в самые болевые точки. Используется ровно тот же самый опыт, который активно тиражировался в момент развала Советского Союза или до этого в момент событий русской Февральской революции 1917 года», - говорит Гаспарян.
Он подчеркивает, что максимальный негатив, максимальное привлечение общественного внимания обязательно нужно это увязывать с первыми лицами страны. И все прекрасно понимают, что трагедия ребенка - это само по себе чудовищное происшествие.
«Нужно показывать, кто во всем виноват. Естественно, что человек, прочитав эту новость, не пойдет дальше смотреть, что там было на самом деле, что было с мамой, что было с ребенком. Это уже абсолютно никого не волнует, потому что все уже будут знать - во всем виноват непосредственно сам Путин, потому что именно его фамилия в заголовке. На этом и строится расчет», - отмечает Гаспарян.
Впрочем, о том, что этот метод, к сожалению, работает, говорит тот факт, что многие люди верят всем информационным вбросам.
«Я не знаю, что надо сделать, чтобы общество научилось хотя бы элементарно проверять какую-то информацию. Потому что эти фейки, вбрасываемые ежечасно, конечно, поражают меня степенью распространения. Какая-то элементарная информационная безопасность у самого обывателя, который пользуется мобильным телефоном, все-таки, мне кажется, должна быть. Он ведь не сует два пальца в розетку, но почему-то в интернете он делает ровно это», - подытожил Гаспарян.
Напомним, ранее сообщалось, что журналистка, которая сообщила о «письме Путину» смоленской школьницы и связала его последствия с самоубийством девочки, не смогла назвать официальный источник информации и сослалась на сплетни местных жителей. «Город маленький», - объяснила она.
После сообщений о самоубийстве 14-летней школьницы из Смоленской области, которую травили четверо сверстниц, либеральные СМИ поспешили перепечатать информацию о том, что девочка якобы перед смертью писала письмо президенту Владимиру Путину о бедственном положении семьи. Однако в существовании такого письма возникли резонные сомнения.
О том, что девочка жаловалась Путину, а местные чиновники из-за этого решили наказать ее мать, рассказала «Смоленская народная газета», ссылаясь на директора местной телекомпании СНТ Людмилу Шершнёву. «Скорее всего, это и стало для ребёнка большим ударом. А возможно, лишь соломинкой, переломившей хребет верблюда», - говорилось в публикации.

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