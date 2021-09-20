«Никого не подпускал к себе близко»: что известно о подозреваемом в тройном убийстве в Волчанском

На прошлой неделе в Воронежской области произошла трагедия: в селе Волчанское, где проживают 400 человек, нашли убитыми трёх членов местной семьи курдов: 59-летнюю Гулистан Ибрагимову, её 19-летнего сына Надыра и пятилетнего внука Азиса. По предварительным данным, женщину с сыном застрелили, а малолетнего ребёнка задушили. В тот же день в расположенном неподалёку городе Лиски произошло нападение на местный ОВД. Налётчик взорвал дверь в здание и бросил туда несколько гранат, в результате пострадал полицейский. В совершении обоих преступлений подозревается 54-летний житель Волчанского Виктор Мирской, которого задержали на следующий день. RT побывал на месте событий и попытался разобраться в произошедшем.

17 сентября. В доме Ибрагимовых в Волчанском многолюдно и суетно. Во дворе — с десяток машин, на участке собралось не менее 50 человек. Все они — многочисленная родня Гулистан Ибрагимовой, её сына Надыра и внука Азиса, убитых в ночь на 16 сентября.

На заборе перед домом висят ковёр и матрасы, на которых лежали погибшие.

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Асия, дочь убитой Гулистан и сестра Надыра, заводит нас внутрь. Небольшой, тесный домик с настолько низкими потолками, что приходится нагибаться, чтобы пройти. Она показывает дыры от пуль на полу в комнате.

«Вот тут лежал Надыр, в луже крови. Он крепко спал. Ребёнок тут лежал», — обводит руками место преступления Асия. — Он (убийца. — RT) зашёл сюда с огорода. Сначала маленького задушил, а потом Надыра застрелил. Одеяла все были в крови. Мать была на улице, может, в туалет выходила. Он сразу выстрелил и попал ей в сердце. Она вскрикнула. Азис, по-видимому, услышал и проснулся: у него были открыты глаза, когда его нашли».

Женщина едва сдерживает слёзы. «Нам позвонили, сказали, что убили маму, брата и племянника. Когда мне сказали, я даже не верила. За что? Как у него руки поднялись? Ему денег не хватало? Так сказать, что они (погибшие. — RT) миллионерами были, нельзя. Вот, сами видите, как живут. Мать пенсионерка была, скотину держала: коров, баранов. От отца машина осталась — и всё, больше ничего не было у них», — говорит Асия.

Ещё хуже, продолжает Асия, приходится её и Надыра сестре — матери пятилетнего Азиса. «Её (на опознание. — RT) вызвали, она почти умирает, в шоке», — говорит Асия.

В первую ночь после убийства, вспоминают родственники погибших, когда преступник ещё был в розыске, они и другие курдские семьи в селе спали все вместе — боялись, что убийца вернётся.

«Хозяйственный и работящий»

В крошечном Волчанском произошедшим потрясены все. В то, что 54-летний Виктор Мирской мог совершить такое преступление, не может поверить никто. Абсолютно все опрошенные нами жители Волчанского характеризуют его положительно.

© RT

«Не пьёт, не курит, со всеми здоровался, был вежлив, очень рукастый, работящий. Никогда не отказывал соседям в помощи, если машина у кого увязнет — всегда вытаскивал на своей «Ниве», — рассказывают они. В семье Ибрагимовых до недавних пор о Мирском также отзывались тепло. «У него мать хорошая была, и он хороший был, держал коров, я никогда не видела, чтобы он выпивал», — рассказывает RT родственница Ибрагимовых, также живущая в селе.

Дом Мирского стоит на самой окраине Волчанского. Большое, крепкое кирпичное строение заметно выделяется на фоне покосившихся деревянных домов, стоящих по соседству. На просторном участке есть пасека, огород и несколько хозяйственных построек: коровник и сараи.

«Витя всё время занимался хозяйством, у него коровы были, сдавал молоко, делал творог. Пасеку завёл ещё его дед, он научил его обращаться с пчёлами, и Виктор унаследовал это дело, частенько давал родным и соседям мёд» — рассказывают соседи.

Хозяйство Мирской действительно вёл основательно: участок опрятный и ухоженный, на огороде зреют помидоры и огромные, размером с арбуз кабачки.

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Когда появилась информация, что убийство совершил Мирской, и полицейские пришли к нему с обыском, оказалось, что он заминировал своё жилище.

Сейчас повсюду на участке видны следы работы силовиков: замки в главном доме заменены на новые, в него не войти. На заднем дворе лежит забытый вещдок, рядом ручка и бумажки для нумерации доказательств.

В сарае на земляном полу рядом с лопатами, коромыслами и другой утварью мы находим чемодан и пачку старых фотографий.

На фотографиях родные Мирского и он сам в детстве, в чемодане собраны и аккуратно сложены документы и личные вещи его умерших родителей: одежда, пенсионные удостоверения, дипломы и свидетельства о рождении.

Там же обнаружились и многие документы самого Виктора: трудовая книжка и аттестат, военный билет и различные справки. По ним нам удалось восстановить его биографию.

Слесарь и пожарный

Виктор Мирской родился в Волчанском в 1967, в семье учительницы русского языка и работника совхоза. В школе был замкнутым, тихим, застенчивым «аккуратистом», вспоминают его одноклассники. «Всегда был домашним мальчиком, а не уличным» — добавляют соседи. «Их улица и дом стоят в стороне от основной части села, на отшибе. Так что с другими детьми и потом с соседями он мало пересекался» — объясняют они.

После школы Мирской закончил в техникум железнодорожного транспорта в Лисках. Затем служил срочную службу пожарным в Москве в воинской части № 5103. После армии работал мастером пути в железнодорожном цехе на химзаводе в Россоши. В 1991-м развёлся с женой и вернулся в родное Волчанское.

Последующие годы часто менял работу: был машинистом крана, слесарем, работал в вагонном депо и на масложировом комбинате. Последним официальным местом работы стала служба пожарного с 2003 по 2006 год.

В деньгах, по словам соседей, Мирской не нуждался, хотя последние несколько лет не работал. Жили на пенсию матери (она инвалид) и деньги от сдачи в аренду квартиры Мирского в Каменке.

«В хороших отношениях с семьёй»

Женился Мирской довольно рано. В военном билете, выданном в 1986 году, в графе «семейное положение» уже значилась жена Лариса. По словам соседки Мирских Лидии, знавшей Виктора и его родителей лучше всех в селе, брак продлился недолго.

«Родилась дочь — и разошлись» — говорит она. На тот момент Мирской с женой жили в городе Россошь в 80 км от Волчанского, Виктор работал там на местном химзаводе. «Но он не хотел жить в городе, а она не хотела переезжать в село», — объясняет Лидия.

После развода Виктор вернулся к родителям. Но с бывшей супругой и дочерью Мирской общался регулярно. «Они часто приезжали сюда, Витя в дочке души не чаял души, очень любил её, помогал деньгами, всё для неё делал. На свадьбу подарил машину»,— рассказывает Лидия.

Сейчас, по словам соседей, Оксана замужем и живёт в Воронеже. В последний раз их с матерью видели в селе три месяца назад, на похоронах матери Виктора.

С родителями у него также были хорошие отношения, вспоминают соседи и знакомые семьи. Сперва Мирской ухаживал за своим отцом: по словам сельчан, тот был болен раком горла, от которого скончался около 15 лет назад. «Сам ему уколы ставил, заботился. Точно так же выхаживал мать. Ей ампутировали ногу, и она потом совсем слегла», — вспоминает Лидия.

«Считали странным»

С годами замкнутость Мирского только росла. У него не было друзей или даже хороших знакомых, он ни к кому не ходил в гости и никого не звал к себе. «Никто не знал, что у него в голове, на душе, он никого не подпускал к себе близко, ни с кем не делился. Хотя он учился ведь в техникуме, работал. То есть мог бы при желании с кем-то познакомиться, общаться. Но ему это было не нужно, он всегда на все вопросы говорил «Зачем это мне?», — рассказывает жительница Волчанского Людмила.

Из-за этого Мирского считали «странноватым» и «своеобразным», продолжает она. «Но безобидным, это точно. Он очень животных любил, чуть ли не больше, чем людей. У него куча кошек жила, к скотине он очень бережно относился. А как-то раз кто-то застрелил его собаку. Она вышла гулять, а нашёл он её уже мёртвую. Так вот он был очень расстроен, даже плакал» — вспоминает Людмила.

О том, что у Мирского есть оружие и разрешение на него, в Волчанском знали. «Все были в курсе, что у него ружьё, он пристреливал его», — говорят жители. Но о том, что у их соседа целый арсенал, близко не догадывались.

Как сообщали СМИ, при обыске в доме Мирского обнаружились нарезной карабин «Тигр», гладкоствольный карабин «Молот-Вепрь», магазины для них, патроны калибра 7.62 и других калибров, дульный глушитель, снайперский прицел, несколько разрывных и осколочных гранат, прочая амуниция.

Впрочем, косвенные признаки того, что к своим преступлениям Мирской готовился, были. За несколько дней до убийства в Волчанском и нападения на ОВД в Лисках жители слышали выстрелы недалеко от села.

«Тут есть пруд неподалеку, наши мужики там рыбачат. Вот оттуда слышно было. Мы ещё понять не могли, это фейерверк или кто-то охотится?» — вспоминают две жительницы Волчанского, руками указывая направление, откуда доносились звуки. «Слышен был грохот характерный, очередями по шесть выстрелов, всего около ста их было» — уточняет ещё один местный житель, молодой парень.

Незадолго до трагедии по селу прошёл слух, что Виктор Мирской собирается уезжать, продаёт свой дом и имущество.

«Это мало кого удивило, потому что после смерти матери он тут совсем один остался. Все обратили внимание, что он сено на зиму не заготавливает. А раз не готовит, значит, будет продавать коров. Я заметила, что он впервые за все годы не качает мёд», — объясняет Людмила.

Два разных Виктора

Версий того, что же подтолкнуло Мирского на его страшные поступки, становится всё больше.

Некоторые СМИ предполагали, что у убийцы был конфликт с курдской семьёй на бытовой или национальной почве. В частности, сообщалось, что у Мирского был спор с Ибрагимовыми из-за недвижимости: якобы те купили дом в рассрочку у покойной матери Виктора, а после её смерти перестали платить.

Ибрагимовы это опровергают: по их словам, конфликта с Мирским у них не было. «Мама никогда ничего не говорила, что они ругались» — утверждает Асия Ибрагимова.

Версию имущественного спора опровергают как родственники погибших, так и знакомые Мирского. Соседка Лидия, знакомая с его семьёй больше 60 лет, утверждает, что никакой другой недвижимости, кроме дома в Волчанском и квартиры в Каменке, у Мирских не было.

Каких-либо нацистских, дискриминационных убеждений Мирской, по словам соседей, не имел, и ничего подобного не озвучивал. «Да и поводов не было. Курдов у нас много, да. Больше половины населения», — рассказывает Екатерина, продавец в местном сельпо. «Они массово поехали в наш район после Ошской резни. Были главы сельхозпредприятий, представители администрации, кто охотно приглашал их сюда», — объясняет женщина. «Но курды живут тут очень давно, 30 лет почти. Им выгодно здесь жить, тут есть пособия по многодетности, а у них ведь семьи большие», — добавляет другая жительница села. Никогда с ними конфликтов не было, с русскими в нормальных отношениях, на Курбан-Байрам всегда приглашали нас, на другие свои праздники», — продолжает Екатерина. Так что в ненависть на национальной почве в качестве мотива убийцы здесь тоже не верят.

«Никто не знает, что с ним на самом деле случилось, откуда столько злобы взялось, ненависти. Может, это одиночество в нём копилось, он ведь один остался после смерти матери. Может, ещё что-то», — говорит Людмила из Волчанского.

«Единственное, что мы знаем — он звонил в полицию, по номеру 112. Но там ему не помогли, и он попробовал обратиться в Лиски», — говорит одна из жительниц села. Но по какому поводу это могло произойти, ни она, ни кто-либо ещё из соседей с уверенностью сказать не может.

Обращался ли в полицию Мирской и по какому поводу, в правоохранительных органах сейчас не комментируют.

По фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства СК РФ возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222, ст. 317, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

«Ходили слухи, что он одну из своих коров продал Ибрагимовым. А потом почему-то захотел её забрать, даже вдвое больше денег предлагал, чтобы её обратно выкупить, но они уже зарезали корову. Возможно, с учётом его любви к животным, это могло как-то на него подействовать, спровоцировать, психоз какой-то пробудить», — предполагает Людмила.

«Но ведь даже если и так, Ибрагимовы были в своём праве! Это их ведь корова, они её купили. Да и чтобы за корову ребёнка маленького убить — ну как так-то?», — недоумевает она.

Виктор Мирской был задержан 17 сентября. Он попытался оказать вооруженное сопротивление силовикам, но был ранен в голову. На следующий день его успешно прооперировали.

«Для нас их как бы двое теперь, получается, было. Первый — наш Витя, которого мы все знали. Когда появились фото его застреленного, некоторые (из жителей села. — RT) даже плакали, жалко его было. Но, как оказалось, всё это время был и второй Виктор, о котором мы совсем ничего не знали. И вот этого второго мы ненавидим», — говорит Людмила.