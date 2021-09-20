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«Никого не подпускал к себе близко»: что известно о подозреваемом в тройном убийстве в Волчанском
20 сентября 2021, 17:10 • 60 • В России
На прошлой неделе в Воронежской области произошла трагедия: в селе Волчанское, где проживают 400 человек, нашли убитыми трёх членов местной семьи курдов: 59-летнюю Гулистан Ибрагимову, её 19-летнего сына Надыра и пятилетнего внука Азиса. По предварительным данным, женщину с сыном застрелили, а малолетнего ребёнка задушили. В тот же день в расположенном неподалёку городе Лиски произошло нападение на местный ОВД. Налётчик взорвал дверь в здание и бросил туда несколько гранат, в результате пострадал полицейский. В совершении обоих преступлений подозревается 54-летний житель Волчанского Виктор Мирской, которого задержали на следующий день. RT побывал на месте событий и попытался разобраться в произошедшем.
© RT
17 сентября. В доме Ибрагимовых в Волчанском многолюдно и суетно. Во дворе — с десяток машин, на участке собралось не менее 50 человек. Все они — многочисленная родня Гулистан Ибрагимовой, её сына Надыра и внука Азиса, убитых в ночь на 16 сентября.
На заборе перед домом висят ковёр и матрасы, на которых лежали погибшие.
Асия, дочь убитой Гулистан и сестра Надыра, заводит нас внутрь. Небольшой, тесный домик с настолько низкими потолками, что приходится нагибаться, чтобы пройти. Она показывает дыры от пуль на полу в комнате.
Женщина едва сдерживает слёзы. «Нам позвонили, сказали, что убили маму, брата и племянника. Когда мне сказали, я даже не верила. За что? Как у него руки поднялись? Ему денег не хватало? Так сказать, что они (погибшие. — RT) миллионерами были, нельзя. Вот, сами видите, как живут. Мать пенсионерка была, скотину держала: коров, баранов. От отца машина осталась — и всё, больше ничего не было у них», — говорит Асия.
Ещё хуже, продолжает Асия, приходится её и Надыра сестре — матери пятилетнего Азиса. «Её (на опознание. — RT) вызвали, она почти умирает, в шоке», — говорит Асия.
В первую ночь после убийства, вспоминают родственники погибших, когда преступник ещё был в розыске, они и другие курдские семьи в селе спали все вместе — боялись, что убийца вернётся.
«Хозяйственный и работящий»
В крошечном Волчанском произошедшим потрясены все. В то, что 54-летний Виктор Мирской мог совершить такое преступление, не может поверить никто. Абсолютно все опрошенные нами жители Волчанского характеризуют его положительно.
«Не пьёт, не курит, со всеми здоровался, был вежлив, очень рукастый, работящий. Никогда не отказывал соседям в помощи, если машина у кого увязнет — всегда вытаскивал на своей «Ниве», — рассказывают они. В семье Ибрагимовых до недавних пор о Мирском также отзывались тепло. «У него мать хорошая была, и он хороший был, держал коров, я никогда не видела, чтобы он выпивал», — рассказывает RT родственница Ибрагимовых, также живущая в селе.
Дом Мирского стоит на самой окраине Волчанского. Большое, крепкое кирпичное строение заметно выделяется на фоне покосившихся деревянных домов, стоящих по соседству. На просторном участке есть пасека, огород и несколько хозяйственных построек: коровник и сараи.
Хозяйство Мирской действительно вёл основательно: участок опрятный и ухоженный, на огороде зреют помидоры и огромные, размером с арбуз кабачки.
Когда появилась информация, что убийство совершил Мирской, и полицейские пришли к нему с обыском, оказалось, что он заминировал своё жилище.
Сейчас повсюду на участке видны следы работы силовиков: замки в главном доме заменены на новые, в него не войти. На заднем дворе лежит забытый вещдок, рядом ручка и бумажки для нумерации доказательств.
В сарае на земляном полу рядом с лопатами, коромыслами и другой утварью мы находим чемодан и пачку старых фотографий.
На фотографиях родные Мирского и он сам в детстве, в чемодане собраны и аккуратно сложены документы и личные вещи его умерших родителей: одежда, пенсионные удостоверения, дипломы и свидетельства о рождении.
Там же обнаружились и многие документы самого Виктора: трудовая книжка и аттестат, военный билет и различные справки. По ним нам удалось восстановить его биографию.
Слесарь и пожарный
Виктор Мирской родился в Волчанском в 1967, в семье учительницы русского языка и работника совхоза. В школе был замкнутым, тихим, застенчивым «аккуратистом», вспоминают его одноклассники. «Всегда был домашним мальчиком, а не уличным» — добавляют соседи. «Их улица и дом стоят в стороне от основной части села, на отшибе. Так что с другими детьми и потом с соседями он мало пересекался» — объясняют они.
После школы Мирской закончил в техникум железнодорожного транспорта в Лисках. Затем служил срочную службу пожарным в Москве в воинской части № 5103. После армии работал мастером пути в железнодорожном цехе на химзаводе в Россоши. В 1991-м развёлся с женой и вернулся в родное Волчанское.
Последующие годы часто менял работу: был машинистом крана, слесарем, работал в вагонном депо и на масложировом комбинате. Последним официальным местом работы стала служба пожарного с 2003 по 2006 год.
В деньгах, по словам соседей, Мирской не нуждался, хотя последние несколько лет не работал. Жили на пенсию матери (она инвалид) и деньги от сдачи в аренду квартиры Мирского в Каменке.
«В хороших отношениях с семьёй»
Женился Мирской довольно рано. В военном билете, выданном в 1986 году, в графе «семейное положение» уже значилась жена Лариса. По словам соседки Мирских Лидии, знавшей Виктора и его родителей лучше всех в селе, брак продлился недолго.
«Родилась дочь — и разошлись» — говорит она. На тот момент Мирской с женой жили в городе Россошь в 80 км от Волчанского, Виктор работал там на местном химзаводе. «Но он не хотел жить в городе, а она не хотела переезжать в село», — объясняет Лидия.
Сейчас, по словам соседей, Оксана замужем и живёт в Воронеже. В последний раз их с матерью видели в селе три месяца назад, на похоронах матери Виктора.
С родителями у него также были хорошие отношения, вспоминают соседи и знакомые семьи. Сперва Мирской ухаживал за своим отцом: по словам сельчан, тот был болен раком горла, от которого скончался около 15 лет назад. «Сам ему уколы ставил, заботился. Точно так же выхаживал мать. Ей ампутировали ногу, и она потом совсем слегла», — вспоминает Лидия.
«Считали странным»
С годами замкнутость Мирского только росла. У него не было друзей или даже хороших знакомых, он ни к кому не ходил в гости и никого не звал к себе. «Никто не знал, что у него в голове, на душе, он никого не подпускал к себе близко, ни с кем не делился. Хотя он учился ведь в техникуме, работал. То есть мог бы при желании с кем-то познакомиться, общаться. Но ему это было не нужно, он всегда на все вопросы говорил «Зачем это мне?», — рассказывает жительница Волчанского Людмила.
О том, что у Мирского есть оружие и разрешение на него, в Волчанском знали. «Все были в курсе, что у него ружьё, он пристреливал его», — говорят жители. Но о том, что у их соседа целый арсенал, близко не догадывались.
Как сообщали СМИ, при обыске в доме Мирского обнаружились нарезной карабин «Тигр», гладкоствольный карабин «Молот-Вепрь», магазины для них, патроны калибра 7.62 и других калибров, дульный глушитель, снайперский прицел, несколько разрывных и осколочных гранат, прочая амуниция.
Впрочем, косвенные признаки того, что к своим преступлениям Мирской готовился, были. За несколько дней до убийства в Волчанском и нападения на ОВД в Лисках жители слышали выстрелы недалеко от села.
«Тут есть пруд неподалеку, наши мужики там рыбачат. Вот оттуда слышно было. Мы ещё понять не могли, это фейерверк или кто-то охотится?» — вспоминают две жительницы Волчанского, руками указывая направление, откуда доносились звуки. «Слышен был грохот характерный, очередями по шесть выстрелов, всего около ста их было» — уточняет ещё один местный житель, молодой парень.
Незадолго до трагедии по селу прошёл слух, что Виктор Мирской собирается уезжать, продаёт свой дом и имущество.
«Это мало кого удивило, потому что после смерти матери он тут совсем один остался. Все обратили внимание, что он сено на зиму не заготавливает. А раз не готовит, значит, будет продавать коров. Я заметила, что он впервые за все годы не качает мёд», — объясняет Людмила.
Два разных Виктора
Версий того, что же подтолкнуло Мирского на его страшные поступки, становится всё больше.
Некоторые СМИ предполагали, что у убийцы был конфликт с курдской семьёй на бытовой или национальной почве. В частности, сообщалось, что у Мирского был спор с Ибрагимовыми из-за недвижимости: якобы те купили дом в рассрочку у покойной матери Виктора, а после её смерти перестали платить.
Ибрагимовы это опровергают: по их словам, конфликта с Мирским у них не было. «Мама никогда ничего не говорила, что они ругались» — утверждает Асия Ибрагимова.
Каких-либо нацистских, дискриминационных убеждений Мирской, по словам соседей, не имел, и ничего подобного не озвучивал. «Да и поводов не было. Курдов у нас много, да. Больше половины населения», — рассказывает Екатерина, продавец в местном сельпо. «Они массово поехали в наш район после Ошской резни. Были главы сельхозпредприятий, представители администрации, кто охотно приглашал их сюда», — объясняет женщина. «Но курды живут тут очень давно, 30 лет почти. Им выгодно здесь жить, тут есть пособия по многодетности, а у них ведь семьи большие», — добавляет другая жительница села. Никогда с ними конфликтов не было, с русскими в нормальных отношениях, на Курбан-Байрам всегда приглашали нас, на другие свои праздники», — продолжает Екатерина. Так что в ненависть на национальной почве в качестве мотива убийцы здесь тоже не верят.
«Единственное, что мы знаем — он звонил в полицию, по номеру 112. Но там ему не помогли, и он попробовал обратиться в Лиски», — говорит одна из жительниц села. Но по какому поводу это могло произойти, ни она, ни кто-либо ещё из соседей с уверенностью сказать не может.
Обращался ли в полицию Мирской и по какому поводу, в правоохранительных органах сейчас не комментируют.
По фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства СК РФ возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222, ст. 317, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.
«Ходили слухи, что он одну из своих коров продал Ибрагимовым. А потом почему-то захотел её забрать, даже вдвое больше денег предлагал, чтобы её обратно выкупить, но они уже зарезали корову. Возможно, с учётом его любви к животным, это могло как-то на него подействовать, спровоцировать, психоз какой-то пробудить», — предполагает Людмила.
«Но ведь даже если и так, Ибрагимовы были в своём праве! Это их ведь корова, они её купили. Да и чтобы за корову ребёнка маленького убить — ну как так-то?», — недоумевает она.
«Для нас их как бы двое теперь, получается, было. Первый — наш Витя, которого мы все знали. Когда появились фото его застреленного, некоторые (из жителей села. — RT) даже плакали, жалко его было. Но, как оказалось, всё это время был и второй Виктор, о котором мы совсем ничего не знали. И вот этого второго мы ненавидим», — говорит Людмила.
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