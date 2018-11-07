«Никогда ничего не крал»: Серебренников не признал вину в деле о хищении 133 млн рублей

Режиссёр Кирилл Серебренников и его коллеги, обвиняемые в хищении 133 млн рублей, выделенных из госбюджета на культурный проект «Платформа», отказались признать вину. Об этом они заявили в ходе судебного заседания, на котором дело было впервые рассмотрено по существу. Защита отмечает, что претензии Министерства культуры основаны на выводах всего одного эксперта. Между тем обвинение считает режиссёра и его коллег «организованной группой, созданной специально для личного обогащения».

«Жги»

Утро для работников Мещанского районного суда Москвы выдалось непростым: уже с девяти часов ко входу начали стягиваться желающие понаблюдать за процессом по резонансному делу режиссёра Кирилла Серебренникова. Это первое рассмотрение дела по существу, и в нём приняли участие все ключевые фигуранты.

Сам режиссёр приехал без опоздания, одетый в свою узнаваемую чёрную шапочку и чёрную футболку с броской надписью «ЖГИ». Он молча сел на своё место и практически не шевелился, игнорируя вопросы журналистов.

Вместе с Серебренниковым в суд явились все обвиняемые по делу: бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший генеральный директор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин и директор Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум.

Процесс начался с рутинной процедуры сверки: фамилии, имена и отчества фигурантов, адреса их прописки, информация о детях и других родственниках.

В какой-то момент прокурор оговорился и назвал подсудимых потерпевшими. В зале послышался приглушённый смех. Впрочем, оговорка вполне соответствует настроению обвиняемых — они себя виновными в хищении денег не считают.

«Виновным себя не признаю, никогда ничего ни у кого не крал и не воровал и не образовывал никакую преступную группу, кроме театральной», — заявил Кирилл Серебренников.

Свою вину отвергли и остальные трое фигурантов. Они подчеркнули, что отрицают не только уголовные обвинения, но также отказываются быть гражданскими ответчиками по делу.

Миллионы Минкультуры

Затем к дискуссии подключились защитники обвиняемых, которые начали подвергать сомнению отдельные аспекты уголовного дела.

Так, например, судья Ирина Аккуратова удовлетворила ходатайство о рассмотрении параллельно с уголовным делом гражданского иска от Минкультуры на общую сумму якобы нанесённого ущерба — 133 млн рублей. Однако адвокат Ксения Карпинская заявила, что министерство не может определиться, какой ущерб ему нанесён.

«В материалах дела есть гражданский иск Министерства культуры, основанный только на экспертизе, выполненной экспертом Рафиковой, — заявила Ксения Карпинская. — 11 июля в адрес следствия поступало ходатайство представителя Минкультуры Зайцевой, которая выразила сомнения в достоверности экспертизы. В предварительных слушаниях представители Минкультуры заявили, что у них претензия не на 133 млн, а на 39 млн, о чём у меня есть соответствующая запись​».

Эту позицию поддержали и адвокаты других обвиняемых. В частности, адвокат самого Серебренникова Дмитрий Харитонов также указал на тот факт, что Министерство культуры в своём иске основывается на выводе всего одного эксперта.

«Гражданский иск состоит из четырёх строчек, который повторяет данные следствия, и истец основывается только на заключении эксперта Рафиковой, которое мы уже просили признать недопустимым», — заявил Харитонов.

В какой-то момент судья зачитывает запросы от СМИ, которые хотели освещать процесс. Подсудимые не возражают против публичности.

«ОПГ для обогащения»

Прокурор Олег Лавров зачитал формулировку обвинения длиной несколько десятков страниц. По версии гособвинителя, преступная деятельность режиссёра и его коллег якобы началась в 2011 году с создания экспериментального проекта «Платформа». Он был задуман с целью подготовки и демонстрации театральных и музыкальных представлений за счёт бюджета.

После этого Серебренников договорился с Софьей Апфельбаум об учреждении автономной некоммерческой организации «Седьмая студия». Руководить «Седьмой студией» Серебренников предложил Юрию Итину. Сам Серебренников как учредитель выполнял в АНО организационно-распорядительные функции.

По версии обвинения, в период с 16 мая по 1 августа 2011 года Итин и Серебренников договорились похитить деньги, выделяемые на проект «Платформа». Они якобы создали организованную группу, в которую вошли их знакомые — Алексей Малобродский, Екатерина Воронова, Нина Масляева и Софья Апфельбаум. Как полагает следствие, подсудимые распределили между собой роли и составили заведомо недостоверный список мероприятий, чтобы полученные за них деньги перечислять на счета подконтрольных юрлиц и обналичивать, а также предоставлять в Минкультуры неверную отчётность.

После этого прокурор в течение часа зачитывал конкретные обстоятельства хищений, которые якобы происходили с 2011 по 2014 годы. В целом, по версии следствия, все хищения проходили по одному и тому же сценарию: компания получала бюджетные деньги, обналичивала через фирмы своих знакомых. В то же время театральные деятели вводили в заблуждение коллег и чиновников, в частности сотрудников департамента экономики и финансов Минкультуры.

«Всего обвиняемые похитили 133 млн 237 тыс. 920 рублей. Каждый из них совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»)», — подытожил прокурор Олег Лавров.

Первая часть заседания закончилась тем же, с чего началась: после речи прокурора обвиняемые и их защитники повторили, что не согласны с обвинением и не понимают, в чём суть претензий. Так, адвокат Юрия Итина Юрий Лысенко заявил, что обвинение не соответствует УПК, поскольку обналичивание денег не является мошенничеством. Он также подчеркнул, что речь не может идти о хищении денег, поскольку за эти средства, по его словам, были выполнены работы, о чём якобы умалчивает обвинение.

Скандал с режиссёром

Напомним, 23 мая 2017 года силовики провели обыски в квартире Серебренникова и в театре «Гоголь-центр» в рамках расследования хищения средств из госбюджета. Было возбуждено дело по статье «Хищение в особо крупном размере», назывался ущерб на сумму более 200 млн рублей. В августе 2017 года Серебренников был задержан Следственным комитетом в Санкт-Петербурге (где вёл съёмки фильма о Викторе Цое) и этапирован в Москву.

Сам Серебренников назвал обвинения в свой адрес «абсурдными и шизофреническими», а также заявил, что все деньги, выделенные государством, были потрачены по назначению. При этом себя он назвал творческим человеком, который мало что смыслит в коммерческой деятельности.

Все обвиняемые по делу находятся под домашним арестом, кроме Алексея Малобродского, которому в мае 2018 года мера пресечения была изменена с ареста на подписку о невыезде.

Ранее в отдельное производство следователи выделили материалы в отношении бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой. Нина Масляева заключила сделку со следствием, а Екатерина Воронова объявлена в розыск и заочно арестована.