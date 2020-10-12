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Никиту Михалкова пытаются утопить "козявки, мнящие себя большими людьми" - Михеев

12 октября 2020, 13:20  •  200 • Политика
Политолог Сергей Михеев в эфире программы на Царьграде заявил, что режиссёра Никиту Михалкова пытаются утопить "козявки, мнящие себя большими людьми". Травля ведущего программы "Бесогон" началась после того как Михалков в новом выпуске сдал реальных заказчиков всего кейса с отравлением Алексея Навального.
В новом выпуске программы "Бесогон" режиссёр Никита Михалков обратил внимание на то, как оппоненты России пытаются использовать произошедшее с оппозиционером Алексеем Навальным против Москвы. Под соусом "отравления Навального" России уже пытаются ставить условия, подчеркнул Михалков.
Автор "Бесогона" напомнил о попытках Европы наказать Россию за этот инцидент. При этом и расследование не проводится, и диалога нет - только требования. Кто заинтересован в этой борьбе? Кто, что называется, заказал Алексея Навального во всех смыслах? Никита Михалков указывал на президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелу Меркель.
Политолог Сергей Михеев в программе "Михеев. Итоги" на телеканале Царьград отметил, что Никита Михалков наступил на больную мозоль, указав, что история с Навальным имеет политический окрас, но и поддел всю тусовку поддерживающих основателя ФБК.
"Травля очень хорошо характеризует самих этих блогеров. В общем-то, это довольно мелкие люди с мстительными характерами, которые собственное раздутое самомнение ценят выше всего. Большинство из них просто пустое место. Давайте скажем так. Они ничего из себя в этой жизни не представляют. И в сравнении с тем же Михалковым они просто козявки. Но этим козявкам хочется мнить себя большими людьми, чуть ли не народными трибунами, носителями некой правды", - заявил Михеев.
Тем не менее, подчеркнул он, большинство из критиков Михалкова в сравнении с режиссёром "пустое место", однако, вскормив в себе "нарциссическую сущность" однажды, расстаться с ней они не могут.
"Они за счёт этого живут. И если ты отберёшь у них эти блоги, они пропадут", - подчеркнул Сергей Михеев, добавив, что подобные оппоненты чаще всего даже не готовы к открытым диалогам.

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