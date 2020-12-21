Никита Михалков вскрыл технологию лжи: "Я не хочу, чтобы людей обманывали за мой счёт!"

В специальном выпуске программы "Бесогон" автор и ведущий проекта Никита Михалков вскрыл технологию лжи, которая работает и против России, и против каждого из нас. Внешние цензоры диктуют, что мы должны смотреть и когда, в том числе используя лидеров мнений. Жертвой стал и "Бесогон", после чего Никита Михалков заявил: "Я не хочу, чтобы людей обманывали за мой счёт!"

Как оказалось, сервис YouTube начал зарабатывать на проекте "Бесогон". Система автоматической прокрутки рекламы была включена без ведома авторов контента, о чём Никита Михалков заявил прямо. При этом известно, что, зарабатывая на контенте, YouTube и Google фильтруют его, закрывая доступ к материалам, которые не нравятся администрации. Царьград, как известно, после закрытия своего канала в YouTube подал на Google в суд. Никита Михалков обращает внимание, что в его ситуации даже обратиться не к кому, поскольку на запросы представители компании просто не отвечают.

Google не первый раз ловят, что называется, на горячем. Точно так же, как и других представителей западной индустрии технологий.

"Мы не можем всё время терпеть. Сейчас я не только про себя говорю. Мы не можем терпеть, чтобы нам блокировали наши каналы. Мы не можем терпеть, чтобы нам объявляли санкции, и Microsoft переставал сотрудничать с МГТУ имени Баумана. Мы не можем этого терпеть, - подчеркнул Никита Михалков. - Те, кто это делают, должны знать, что они рискуют. И есть наказание. Оно должно быть. Не мстительность, а секьюрити. Защита. Да, есть люди, которые требуют защиты от других. Как правило, это очень талантливые люди. Я не настолько талантлив, чтобы быть беззащитным и беспомощным. И дело, повторяю, не в обиде. Я не хочу, чтобы людей обманывали за мой счёт! Я не хочу, чтобы люди, которые смотрят нашу передачу, посмотрев то, что я вам сейчас покажу, меняли свое отношение к нам. Потому что они не знают правды. Им за правду выдают другое. А я этого не хочу".

В специальном выпуске "Бесогона" Никита Михалков показал ещё и целую серию материалов от анонимных и неанонимных источников, нацеленных именно на него. Более того, рассказал, что знает имена и исполнителей, и заказчиков. Полная версия выпуска доступна на сайте программы и канале в YouTube.