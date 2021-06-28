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Никита Михалков уместил в 10 слов итоги встречи Путина и Байдена

28 июня 2021, 04:25  •  45 • Политика
Режиссёр Никита Михалков начал очередной выпуск программы "Бесогон" с обзора политических событий, безусловно, не забыв о встрече Путина и Байдена. Итоги встречи он уместил в 10 слов.
Самый свежий выпуск программы Никиты Михалкова вышел в конце прошлой недели. Говорил режиссёр о главных событиях последних дней и, безусловно, не забыл о встрече президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.
Чтобы охарактеризовать встречу, Михалков напомнил слова, некогда сказанные Путиным, - "если судейство несправедливо, нужно одерживать победу за явным преимуществом". Именно это на саммите Путин - Байден и произошло, считает Никита Михалков. Итоги переговоров режиссёр оценил 10 словами:
"Мы увидели человека, который верит в то, что он говорит", - высказался Михалков о Путине.
Расширяя свой главный вывод, Никита Михалков напомнил, что Владимиру Путину не понадобилось заранее утверждать список журналистов и придерживаться плана на пресс-конференции. Он свободно давал слово любому, взяв ведение встречи с журналистами на себя, предоставляя слово как русским, так и американским представителям прессы. К слову, на пресс-конференцию Джо Байдена русскую прессу не позвали.
Полная версия свежего выпуска "Бесогона" доступна на официальном сайте программы.

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