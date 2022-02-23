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Никита Михалков расскажет о "доносе как путёвке в жизнь"

23 февраля 2022, 18:00  •  202 • Политика
Никита Михалков анонсировал программу "Бесогон TV", где он расскажет о "доносе как путёвке в жизнь".
Режиссёр Никита Михалков анонсировал выход новой программы "Бесогон TV". Выпуск получил название "Донос как путёвка в жизнь":
Надеюсь, вы поймёте, почему она так называется. Жду вас с нетерпением, - отметил Никита Сергевич.
В новом выпуске авторской программы Никита Михалков предлагает поговорить о российской интеллигенции: кто причисляет себя к ней, а кто является ею на самом деле. Каким образом в борьбе за продвижение своих интересов и влияния самозваная интеллигенция уничтожает в детях традиционные нравственные ценности и чувство патриотизма? И почему сейчас нам можно вспомнить про 1937 год? Ответы на вопросы будем искать 25 февраля.

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