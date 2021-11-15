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Никита Михалков рассказал, какие земли станут "новым Крымом" для России
15 ноября 2021, 16:00 • 322 • Политика
Известный режиссёр Никита Михалков рассказал о том, какие земли станут для России "новым Крымом". По его словам, речь точно не идёт о Прибалтике.
Как заявил Михалков в эфире телеканала ТВЦ, России не нужно стремиться вернуть себе все бывшие советские территории. Речь может идти о воссоединении с Украиной и Белоруссией. Он отметил, что именно эти земли органически являются частью большой России.
По мнению Михалкова, стоит понимать, что, например, Прибалтика "уже живёт своей жизнью".
"Ей от нас очень много надо, а нам от неё, в общем, немного", - сказал он.
Михалков высказал мнение о том, что Западная Украина, вероятно, также относится к тем территориям, которые никогда "не прирастут" по-настоящему.
"То, что существует сегодня в наших пределах, плюс Украина, по крайней мере, восток Украины, хотя я думаю, что вся Украина и Белоруссия", - сказал он.
При этом Михалков отметил, что это "не имперские замашки", а "эмоциональное", "органическое ощущение".
"Это моё органическое ощущение, что это и есть мы", - подчеркнул он и добавил, что "другого нам больше" и не надо.
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