Никита Михалков раскрыл планы неонацистов по ликвидации непокорных на Украине

Память человека так устроена, что плохое мы стремимся забыть. Вот и теперь с началом спецоперации на Украине как-то стёрлись события 2014 года, когда украинские неонацисты строили планы ликвидации непокорных - причём не только русских. О таких планах и напомнил Никита Михалков.

В авторской программе "Бесогон" Никита Михалков предложил отследить, как менялось отношение простых украинцев к русским после распада Советского Союза. Впрочем, не только к русским. Если после развала опросы на улицах показывали, что люди заинтересованы в продолжении отношений, то с течением времени их стали убеждать в ином.

Работала большая политическая машина, частью которой была (и остаётся) украинская партия "Свобода" с откровенно нацистскими взглядами. Никита Михалков напомнил, как "свободовцы" призывали расправляться с непокорными:

Чтобы создать действительно украинскую Украину в городах Востока и Юга, одной лишь люстрации будет мало, надо <…> физически ликвидировать всю русскоязычную интеллигенцию и всех украинофобов (быстро, без суда и следствия расстрелять. Реестр украинофобов на своём участке может составить любой член "Свободы"), казнить всех членов антиукраинских партий и организаций, не только пророссийских, но и прорумынских, провенгерских, протатарских. <…> Как бы качественно не жила эта русскоязычная аморфная биомасса живых желудков – они от этого не начнут петь 14 октября "Ой у лузі червона калина...", не пройдут факельным шествием 1 января. Это стадо надо ликвидировать где-то на 5-6 млн особей.

Вот эти строки открыто были размещены на сайте экс-кандидата в президенты Украины Олега Тягнибока. И в это же время шла огромная работа по воздействию на психику маленьких детей. Чтобы вырастить целое поколение ненавидящих Россию украинцев.

Больше тезисов Никиты Михалкова - в расширенной публикации "Первого русского".