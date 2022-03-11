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Никита Михалков раскрыл планы неонацистов по ликвидации непокорных на Украине
11 марта 2022, 11:10 • 196 • Политика
Память человека так устроена, что плохое мы стремимся забыть. Вот и теперь с началом спецоперации на Украине как-то стёрлись события 2014 года, когда украинские неонацисты строили планы ликвидации непокорных - причём не только русских. О таких планах и напомнил Никита Михалков.
В авторской программе "Бесогон" Никита Михалков предложил отследить, как менялось отношение простых украинцев к русским после распада Советского Союза. Впрочем, не только к русским. Если после развала опросы на улицах показывали, что люди заинтересованы в продолжении отношений, то с течением времени их стали убеждать в ином.
Работала большая политическая машина, частью которой была (и остаётся) украинская партия "Свобода" с откровенно нацистскими взглядами. Никита Михалков напомнил, как "свободовцы" призывали расправляться с непокорными:
Вот эти строки открыто были размещены на сайте экс-кандидата в президенты Украины Олега Тягнибока. И в это же время шла огромная работа по воздействию на психику маленьких детей. Чтобы вырастить целое поколение ненавидящих Россию украинцев.
Больше тезисов Никиты Михалкова - в расширенной публикации "Первого русского".
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