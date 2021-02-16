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Никита Михалков раскрыл гонорары "страдающих от режима Путина": От Бортич до Деревянко

16 февраля 2021, 09:38  •  379 • В России

Никита Михалков рассказал

 

Кинорежиссёр Никита Михалков рассказал, сколько получают за один съёмочный день Бортич, Деревянко и другие артисты, якобы “страдающие от режима Путина”. Такие деньги многим жителям страны не снились и в качестве месячной зарплаты.

Саша Бортич (российская киноактриса белорусского происхождения ), которая заставляет молодых людей и детей идти на баррикады, за один съёмочный день зарабатывает 200 тысяч рублей. Такие цифры озвучил в эфире очередного выпуска “Бесогона” Никита Михалков. Уж кому-кому, а мэтру российского кинематографа можно верить.

“Зачем ты, заставляешь их бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила? Саша, чего тебе не хватает, кто тебя ограбил?” – не смог сдержать негодования Михалков. Он предположил, что Бортич просто хочет быть “в тренде”, но при этом не понимает, что если поднимется то, к чему она призывает, то и её тоже “сметут”.

В ещё большее недоумение мэтра привело поведение популярного актёра, “талантливого и лихого” Павла Деревянко, который также отметился антиправительственными высказываниями. По утверждению артиста, которого не показывают сегодня разве что в утюгах, он “переборол страх”.

“Какой страх, Паша? Чего тебе не хватает? Твоя ставка 300 тысяч рублей за съёмочный день”,

– изумился Михалков.

Он также добавил, что сегодня все артисты имеют статус ИП, чтобы “скостить налоги”.

Режиссёр также процитировал слова Гоши Куценко, который сам признался, что ничего не понимает в политике, но считает Навального “очень смелым человеком”.

“Ну ты же взрослый парень. Ты что, не помнишь, что было в 2000-е годы? Безработные артисты. Закрытые театры. Ты что, не помнишь этого? Вообще вы всё это забыли?”

– недоумевает Никита Сергеевич.

Автор “Бесогона” раскрыл гонорары и других молодых артистов – они оказались более чем солидными. Например, съёмочный день Антона Лапенко оплачивается по ставке 200-250 тысяч рублей, бывший супруг Ксении Собчак Максим Виторган получает 200 тысяч в день, а звезда “Призрака” Семён Трескунов зарабатывает в сутки 120 тысяч рублей.

“Получается, что вы страдаете от режима Путина в среднем от 180 до 300 тысяч рублей за съёмочный день. Вы чем недовольны?”

– задал Михалков логичный вопрос всем “протестунам” от кинематографа.

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