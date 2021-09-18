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Никита Михалков: "Почему мы должны терпеть это в своём доме?"

18 сентября 2021, 06:35  •  358 • Политика
Режиссёр Никита Михалков в своей авторской передаче "Бесогон" говорил о механизмах, используемых против России. "Почему мы должны терпеть это в своём доме?" – задал вопрос мэтр.
Никита Михалков уверен: в "подрывную деятельности" против России извне вкладываются огромные деньги. Более того, в эфире "Бесогона" режиссёр перечислил и центры, через которые прогоняют средства в надежде навредить русским – в деталях об этом расширенная публикация Царьграда. Тут же обратимся к частностям.
Автор "Бесогона" привёл конкретные примеры вывода нас из равновесия. Какая Россия им нужна? Наверное, вот такая: с разрушенными фабриками, с ослабленным ВПК, с полным развалом страны, с беспризорниками, бандитизмом. Вот такая Россия их устраивала.
А сейчас, когда мы проснулись от морока, когда у нас появилось мощнейшее оружие, уже не устраивает. Страна, которая достроила "Северный поток – 2", которая живёт вопреки многолетним санкциям. А ведь иногда – и благодаря этим санкциям, уверен Михалков. И опять они говорят о "кровавом режиме" и отсутствии свободы слова. Это у нас нет свободы слова, возмутился Никита Михалков, когда любая (…) может говорить всё что угодно?
И примеров тому – огромное количество: затыкают ли рот Александру Невзорову, который требует от президента Владимира Путина "извиниться перед Украиной и отдать Крым"? Или, быть может, запретили говорить Виктору Шендеровичу, который в эфире радиостанции "Эхо Москвы" гневно вещал о том, что "мы несём полную ответственность за развязывание Второй мировой войны… В этот день мы должны не пердеть танками, а каяться и просить прощения"? А, видимо, бросили в застенки Ксению Собчак с её припевкой "Рашка-парашка"? Вроде нет, все здравствуют и на свободе, даже продолжают болтать.
Но стоило только МВД России признать гражданина Белоруссии "комика" Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным в нашей стране, как его собратья по стендап-цеху и просто люди со "светлыми лицами" дружно встали на его защиту, мол, "за шутки не высылают".
Это была действительно шутка? Когда человек смешивает целую нацию с фекалиями.
А если нам не нравятся такие шутки? Почему мы должны терпеть это в своём доме? Кто мне запрещает сказать человеку, который оскорбляет меня в моём доме: пошёл лесом? Прятом что этот человек не является гражданином России, но пытался это гражданство получить, – напомнил Михалков. – Он хотел получить гражданство страны, о народе которой он так отзывается. И мы должны терпеть это?
Сейчас, в преддверии выборов, вся эта борьба с нами только обостряется, уверен режиссёр. И если с "западными партнёрами" всё давно понятно, то давайте посмотрим на то, что у нас в стране происходит. Именно поэтому Михалков назвал новый выпуск "Анатомия власти".

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