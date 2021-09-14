|
Никита Михалков провёл расследование после заявления Шойгу
14 сентября 2021, 14:35 • 123 • Политика
Режиссёр Никита Михалков провёл собственное расследование и представил выводы в эфире "Бесогона". Михалков пояснил, что расследование проведено после заявления Сергея Шойгу.
Режиссёр Никита Михалков в очередном выпуске авторской передачи "Бесогон" говорил на тему "Анатомия власти". Расследование команда Михалкова провела после заявления министра обороны России Сергея Шойгу, которое прозвучало 6 августа на встрече с сотрудниками "Красмаша":
Никита Михалков подчеркнул, что на таком высоком государственном уровне подобная информация звучит впервые - "для меня лично", добавил режиссёр:
Дальше Никита Михалков назвал центры, которые нацелены на работу против России. Причём такие центры чаще всего живут за счёт бюджетов наших соседей - например, в Прибалтике, а также с помощью взносов стран НАТО.
Полная версия программы доступна на сайте "Бесогона", а также на официальном канале в YouTube.
*"Национальный фонд в поддержку демократии" (The National Endowment for Democracy) - организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.
** Европейский фонд за демократию (EED) - организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 06.03.2020.
Подпишитесь на нас
123
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 сентября 2021, 19:25
|
12 сентября 2021, 07:35
|
13 сентября 2021, 10:10
|
08 сентября 2021, 01:50
|
13 сентября 2021, 06:30
|
09 сентября 2021, 04:25
|
10 сентября 2021, 06:05