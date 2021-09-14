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Никита Михалков провёл расследование после заявления Шойгу

14 сентября 2021, 14:35  •  123 • Политика
Режиссёр Никита Михалков провёл собственное расследование и представил выводы в эфире "Бесогона". Михалков пояснил, что расследование проведено после заявления Сергея Шойгу.
Режиссёр Никита Михалков в очередном выпуске авторской передачи "Бесогон" говорил на тему "Анатомия власти". Расследование команда Михалкова провела после заявления министра обороны России Сергея Шойгу, которое прозвучало 6 августа на встрече с сотрудниками "Красмаша":
Создаются специальные центры, скажем, в Риге создан центр стратегической пропаганды. Нечто подобное есть и в Таллине, и в Варшаве. Там создаётся информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране, - сказал министр, добавив. - Вряд ли вы найдёте в нашей стране хотя бы один центр, который готовит специалистов по информационным атакам и вообще готовит оппозицию для любой другой страны, скажем, Германии, Франции, США, Нидерландов. Мы не занимаемся этим в России. Но такие центры существуют в Европе, и это не единицы - это десятки, которые каждый квартал штампуются и возвращаются в нашу страну.
Никита Михалков подчеркнул, что на таком высоком государственном уровне подобная информация звучит впервые - "для меня лично", добавил режиссёр:
Мы заинтересовались в том, о чём говорил министр и решили разобраться, - сказал автор "Бесогона", показав папку с собранными документами, выжимки были представлены в эфире. - Финансовая поддержка оказывается со стороны Министерства финансов США, Агентства США по международному развитию, Национального фонда поддержки демократии (NED)*, Европейского фонда за демократию**, а также фондами Джорджа Сороса.
Дальше Никита Михалков назвал центры, которые нацелены на работу против России. Причём такие центры чаще всего живут за счёт бюджетов наших соседей - например, в Прибалтике, а также с помощью взносов стран НАТО.
Полная версия программы доступна на сайте "Бесогона", а также на официальном канале в YouTube.
*"Национальный фонд в поддержку демократии" (The National Endowment for Democracy) - организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.
** Европейский фонд за демократию (EED) - организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 06.03.2020.

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