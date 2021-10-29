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Никита Михалков поспорил с "голосом Кремля": "В чём твоя смелость?"
29 октября 2021, 19:40 • 63 • Политика
Известный режиссёр, автор программы "Бесогон ТВ" Никита Михалков поспорил с "голосом Кремля" о Нобелевской премии мира, которую вручили редактору русского либерального издания. Он обратился к награждённому журналисту: "В чём твоя смелость?".
Михалков отметил, что когда-то Нобелевскую премию мира давали людям, которые действительно пытались предотвращать конфликты. Лауреатами в своё время совершенно справедливо стали Мартин Лютер Кинг и Далай-лама. Однако после награждения духовного лидера последователей тибетского буддизма Нобелевский комитет начал выдавать премию мира, руководствуясь политическими соображениями. Так, лауреатами становились первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв, который развалил страну, экс-президент США Барак Обама, который только разжигал войны.
В этом году премия досталась главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Михалков признался, что не понимает, почему пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил Муратова и назвал его смелым человеком.
- отметил автор "Бесогона".
Он подчеркнул, что Нобелевская премия мира - это не журналистская награда, но раз уж вы даёте её сотрудникам СМИ, то не лучше было бы наградить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По словам Михалкова, этот журналист, в отличие от Муратова, действительно смелый, поскольку разоблачает западные спецслужбы и сидит в тюрьме. Режиссёр пришёл к выводу, что Западу не нужна такая смелость, если разоблачают его, а не Россию.
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