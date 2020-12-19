Никита Михалков получил фотографии заказавших кампанию против него: "Кручёные-верченые..."

В новом выпуске программы "Бесогон" ведущий Никита Михалков повёл речь о фейках. Он с иронией упомянул и историю о том, что он якобы метит на место Германа Грефа, и о том, как "коммунисты с монархистами" хотят сделать его следующим президентом, однако отметил, что нельзя на подобные вещи реагировать только усмешкой, иначе "широта прощения, ирония, улыбка - воспринимаются этими силами как слабость, как трусость, как невозможность защититься".

"Я-то знаю, что правда, а что неправда. Кого это волнует? Мы не можем всё время терпеть. Сейчас я не только про себя говорю. Мы не можем терпеть, чтобы нам блокировали наши каналы. Мы не можем терпеть, чтобы нам объявляли санкции и Microsoft переставал сотрудничать с МГТУ имени Баумана", - подчеркнул Михалков.

По его словам, те, кто делает подобное, должны знать, что они рискуют, что есть наказание. И это не мстительность, а секьюрити - защита.

"И дело не в обиде. Я не хочу, чтобы людей обманывали, за мой счёт. Я не хочу, чтобы люди, которые смотрят нашу передачу, посмотрев то, что я вам сейчас покажу, меняли своё отношение к нам. Потому что они не знают правды. Им за правду выдают другое. А я этого не хочу. Я касался немножко этой темы, о том, как Михалков вырубает государственные леса. Когда это точечный выплеск, плевок - ну, хорошо, ладно. Повисает на ветке. А когда это начинает распространяться… А когда за это платят деньги. А когда интересно узнать, а за что платят деньги", - пояснил Михалков.

По его словам, отражённая в видеосюжете про него и вырубку лесов информация не соответствует действительности. Михалков привёл факты, показав в эфире документы. За ложь и клевету, по его словам, надо отвечать "уголовкой".

Режиссёр отметил, что уже есть постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2-й статьи 128.1 Уголовного кодекса РФ.

"Кручёные-верченые, вы что думаете, что Петя, Вася или Африкан Андреич взял и брякнул такое, да ещё сам под этим подписался? Нет. Это идёт через вторые, третьи, 20-е руки. Тут трудно докопаться. Трудно. Но нужно. Объясню почему. Дело в том, что, если ты идёшь на то, чтобы лгать и клеветать за деньги, - ты должен понимать, что тебе может прилететь обратно", - заметил Михалков.

Он рекомендовал тем, кто снимал про него сюжет, прийти и рассказать всю историю, от начала до конца, кто заказал её, зачем.

"Сколько заплатили? А как найти? А нашли. Известны не только ваши имена. У нас даже есть ваши фотографии. Которые мы, по понятным причинам, показывать сейчас не можем, чтобы не мешать следствию. Но поверьте, они есть. Потому что, когда сила праведная и правды включает справедливость - она бывает с кулаками", - резюмировал Михалков.