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Никита Михалков показал документ, определивший спецоперацию России на Украине

06 марта 2022, 06:50  •  710 • Политика
Режиссёр Никита Михалков в авторской программе "Бесогон" показал документ, который известен ещё с 1991 года. Он является доказательством, что из Украины делали "анти-Россию" десятилетиями. И эта бумага, представленная в эфире, по сути, определила спецоперацию России на Украине.
В эфире экстренного выпуска программы "Бесогон" режиссёр Никита Михалков говорил о ситуации на Украине. Но не просто о спецоперации России, а о событиях, предшествовавших сегодняшним. Никита Михалков показал, как взращивали неонацистов. И началось всё вовсе не в 2014 году с приходом к власти киевской хунты - гораздо раньше звучали неприятные звоночки.
Например, Никита Сергеевич напомнил о забытом документе, который обязаны были подписывать как призывники, так и уже служащие в армии, офицеры, приходя в украинские комиссариаты. Бумага появилась ещё в 1991 (!) году. "В случае военной агрессии России, обязуется воевать против неё", - говорилось в документе.
Вы сейчас обратите внимание: это как раз в тот же год, когда другие говорили, что всё нормально, ничего не будет, о чём вы. Уже в это время в 1991 году военнослужащие и люди призывного возраста подписывают документ, в котором они обязуются, в случае необходимости, воевать против России,
- ещё раз акцентировал внимание Никита Михалков.
Параллельно велась огромная работа, чтобы вырастить целое поколение, которое будет плохо относиться к России. Такой стала новая реальность Украины. Однако мир закрывал на это глаза:
Мир проспал или не хотел видеть, что возрождается неофашизм, в середине Европы. Не верите? Ещё в 2010 году президент Украины Ющенко с трибуны объявил о том, что награждает посмертно Степана Бендеру званием Героя Украины,
- напомнил Никита Михалков.
Полная версия программы доступна на сайте проекта, а также в YouTube и эфире "России 24".

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