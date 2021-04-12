Никита Михалков об уготованной нам участи: "Это скот. Который идёт туда, куда его ведут"

Известный режиссёр Никита Михалков рассказал об уготованной для России участи: "Это скот. Который идёт туда, куда его ведут". Кинематографист предупредил всех о мрачном будущем, которое готовят планете глобалисты.

В эфире телеканала "Россия 24" вышел выпуск авторской программы Михалкова "Бесогон", который телезрители не могли увидеть ранее во время простоя на федеральном ТВ. В нём режиссёр рассуждает о том, как мир реагирует на эпидемию коронавируса и какие скрытые угрозы таит в себе данная пандемия.

Из-за страха перед коронавирусной инфекцией Германия и Британия лишили своих граждан Рождества, а Израиль и вовсе "закрылся в коробочку". Сегодня все обсуждают глобальную перезагрузку, необходимость которой обусловлена теми систематическими проблемами, которые выявила пандемия.

Одним из первых о перезагрузке заговорил президент ВЭФ и основатель Давосского клуба Клаус Шваб - один из самых известных глобалистов. Он заявил, что нельзя допускать возвращения к доковидному миру и надо добиваться продолжения сдерживающих мер. Всё это рассматривается как некий "новый капитализм".

Михалков, в свою очередь, признался, что его настораживает та паника, которая охватила весь мир из-за коронавируса. Он задаётся вопросом: кому выгодно то, что сейчас происходит в мире? А сейчас мировая элита пытается превратить людей в "человеческий капитал", лишить всех индивидуальности.

Но идеи, продвигаемые Швабом, - это настоящий передел мира, при котором всё переходит в руки монополий. Это устранение среднего класса и поляризация общества. Будут только бедные и 1% управляющего олигархата, - предупредил режиссёр.

В "прекрасном будущем" Шваба нет людей. Есть скот, который "идёт туда, куда ведут", добавил автор "Бесогона".