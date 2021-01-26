Никита Михалков о жестоком сценарии для России: "Скот, который идёт туда, куда его ведут"

Никита Михалков в новом выпуске "Бесогона" детально раскрыл планы "глобальной перезагрузки", которая, безусловно, затрагивает и нашу страну. Впрочем, авторы этих трансформационных процессов даже не скрывают, что они запланировали для человечества. О том, что мировые элиты затеяли глобальный передел, используя реальные риски пандемии COVID-19, Царьград уже сообщал ранее.

Режиссёр Никита Михалков детально остановился на том, что хотят внедрить как норму авторы этого плана "Great reset". Так, напомнил он, в 2016-м ВЭФ выпустил ролик-агитку, "совершенно потрясающую по своей откровенности".

В ней люди, в частности, названы "человеческим капиталом". Кстати, в английском capital очень созвучно cattle, скот.

На графиках о том, как "прекрасно" будет жить человечество, разделённое социальной дистанцией, не имеющее частной собственности и ничего личного, люди-фигурки изображены в масках, но без глаз.

"Вы понимаете, как это подспудно, аккуратно работает. Когда в этом ролике мы видим людей в масках. То есть они должны привыкнуть к тому, что они ходят в масках. Они должны привыкнуть к тому, что они разобщены. Они должны привыкнуть к тому, что пандемия может длиться годами", - подчёркивает Михалков.

Что касается "слепоты" этих фигурок, то тут также есть нюанс. Фактически "глобалисты" подспудно хотят лишить людей всего того, что выражает человеческие чувства.

"[Чувства] удовлетворения, обиды, злости, радости и так далее. Обезличено всё. И это разговор идёт о человечестве вообще. Какой национальности этот человек в маске и без глаз? Неважно. Потому что он не индивидуален. Он часть скота. Это скот. Который идёт туда, куда его ведут", - объясняет Михалков.