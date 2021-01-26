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Никита Михалков о жестоком сценарии для России: "Скот, который идёт туда, куда его ведут"

26 января 2021, 20:40  •  42 • В мире
Режиссёр Никита Михалков в новом выпуске "Бесогона" рассказал, что уготовили для нас великие мыслители "глобальной перезагрузки". Показательным в этом смысле оказался ролик ВЭФ пятилетней давности, где уже распланировано, каким будет наше будущее. При этом фигурки людей на макетах будущего мира "четвёртой промышленной революции" - в масках, но без глаз. "Какой национальности этот человек в маске и без глаз? Неважно. Потому что он не индивидуален. Он часть скота. Это скот. Который идёт туда, куда его ведут", - констатирует Михалков.
Никита Михалков в новом выпуске "Бесогона" детально раскрыл планы "глобальной перезагрузки", которая, безусловно, затрагивает и нашу страну. Впрочем, авторы этих трансформационных процессов даже не скрывают, что они запланировали для человечества. О том, что мировые элиты затеяли глобальный передел, используя реальные риски пандемии COVID-19, Царьград уже сообщал ранее.
Режиссёр Никита Михалков детально остановился на том, что хотят внедрить как норму авторы этого плана "Great reset". Так, напомнил он, в 2016-м ВЭФ выпустил ролик-агитку, "совершенно потрясающую по своей откровенности".
В ней люди, в частности, названы "человеческим капиталом". Кстати, в английском capital очень созвучно cattle, скот.
На графиках о том, как "прекрасно" будет жить человечество, разделённое социальной дистанцией, не имеющее частной собственности и ничего личного, люди-фигурки изображены в масках, но без глаз.
"Вы понимаете, как это подспудно, аккуратно работает. Когда в этом ролике мы видим людей в масках. То есть они должны привыкнуть к тому, что они ходят в масках. Они должны привыкнуть к тому, что они разобщены. Они должны привыкнуть к тому, что пандемия может длиться годами", - подчёркивает Михалков.
Что касается "слепоты" этих фигурок, то тут также есть нюанс. Фактически "глобалисты" подспудно хотят лишить людей всего того, что выражает человеческие чувства.
"[Чувства] удовлетворения, обиды, злости, радости и так далее. Обезличено всё. И это разговор идёт о человечестве вообще. Какой национальности этот человек в маске и без глаз? Неважно. Потому что он не индивидуален. Он часть скота. Это скот. Который идёт туда, куда его ведут", - объясняет Михалков.

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