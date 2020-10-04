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Никита Михалков не стал сдерживаться, рассказывая об атаке: "Пауза и... говномёт"

04 октября 2020, 19:15  •  10 • Политика
Известный режиссёр и телеведущий Никита Михалков не стал сдерживать себя, говоря об информационной атаке на "Бесогон TV: "Смотрите, какая буря. Пауза и... говномёт".
Так Михалков прокомментировал многочисленные нападки на его авторскую передачу, которые наблюдаются в последнее время. Он обратил внимание на запоздалость реакции. По словам режиссёра, если обычный зритель хочет прокомментировать выпуск, он делает это сразу же. Однако массовая информационная атака началась только через девять дней после выхода программы в эфир. Это может свидетельствовать о заказном характере критики в адрес "Бесогона".
С выхода программы прошло девять дней. И, как по команде, 21-го числа началось. Смотрите, какая буря. Люди могут спорить, ругаться, но это происходит сразу после выхода программы. А тут пауза - и говномёт, - рассуждает Михалков.
Ранее режиссёр анонсировал выход в эфир нового выпуска передачи "Бесогон", который получил название "Парад мышей". Он должен был выйти 2 октября, однако этого не произошло, поскольку некие хакеры взломали сайт "Бесогона" и удалили оттуда все выпуски. Михалков обратил внимание, что незадолго до этого произошла информационная атака на передачу. Разные СМИ и блогеры синхронно начали публиковать фейки об авторе "Бесогона".

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