Никита Михалков не стал молчать о Навальном. После разоблачения Михеев добавил "огня"

Ни для кого не секрет, что произошедшее с основателем ФБК Алексеем Навальным оппоненты России сегодня используют в политических целях. Вот и Никита Михалков в эфире "Бесогона" обратил на этот факт внимание. Под соусом "отравления Навального" России уже пытаются ставить условия, подчеркнул Михалков.

Автор "Бесогона" напомнил о попытках Европы наказать Россию за этот инцидент. При этом и расследование не проводится, и диалога нет - только требования. Кто заинтересован в этой борьбе? Кто, что называется, заказал Алексея Навального во всех смыслах? Никита Михалков указывал на президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

"Я говорю о том, как строится эта отвратительная ложь. Я подумал: вот, смотрите, я не политик, я не член Государственной думы. Ну, как говорят, я артист, моё место в буфете, с утра выпил - весь день свободен. Но я хочу так сказать: господин Трамп, господин Джонсон, госпожа Меркель, господин Макрон, вы, сука, за что отравили нашего безработного блогера? Что он плохого вам-то сделал? Вы за что его траванули, блин?

Политолог Сергей Михеев в программе "Михеев. Итоги" на телеканале Царьград отметил, что Никита Михалков просто наступил на больную мозоль. Он не только указал на то, что история с Навальным имеет политический окрас, но и поддел всю тусовку поддерживающих основателя ФБК.

"Травля очень хорошо характеризует самих этих блогеров. В общем-то, это довольно мелкие люди с мстительными характерами, которые собственное раздутое самомнение ценят выше всего. Большинство из них просто пустое место. Давайте скажем так. Они ничего из себя в этой жизни не представляют. И в сравнении с тем же Михалковым они просто козявки. Но этим козявкам хочется мнить себя большими людьми, чуть ли не народными трибунами, носителями некой правды. Но большинство из них просто пустое место: тьфу на них, и нету, тем более в сравнении с Михалковым. Но они вскормили в себе эту павлинью, нарциссическую сущность и расстаться с ней уже не могут. Они за счёт этого живут. И если ты отберёшь у них эти блоги, они пропадут", - подчеркнул Сергей Михеев, добавив, что подобные оппоненты чаще всего даже не готовы к открытым дискуссиям. Их площадка - это онлайн. А реальная жизнь где-то по ту сторону.