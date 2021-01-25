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Никита Михалков нанёс удар по "глобальным монстрам"

25 января 2021, 10:45  •  311 • Политика
Никита Михалков в очередном выпуске "Бесогона" высказался о сценарии "Великой перезагрузки", нанеся удар по "глобальным монстрам".
Новый выпуск "Бесогона" Никиты Михалкова под названием Jedem das Seine посвящён так называемому "новому мировому порядку" и "глобальной перезагрузке", к которой призывают ряд мировых лидеров. Михалков напомнил, что ещё четыре года назад ВЭФ выпустил ролик-агитку, "совершенно потрясающую по своей откровенности".
Авторы этой агитки хотели бы использовать пандемию коронавируса в своих целях, чтобы сделать нас ещё более управляемыми. Но кто заказчик проекта? Приверженцы теории глобализации. Никита Михалков объяснил на примере цифровизации всего и вся:
"Мы можем прожить без цифры? Не можем. Ну, это невозможно, сегодня невозможно. Цифровые технологии, компьютеры, космос, вооружение, медицина, и так далее, и так далее. Но ведь смысл-то заключается не собственно в самой цифре. Если цифровые технологии помогают жизни - это одно. Но кто от кого зависит? Человек зависит от цифры или цифра зависит от человека?" - задаёт вопрос Никита Михалков.
Когда мы начинаем искать ответ, то понимаем: есть сферы, где цифра подчиняет себе человека по желанию монополистов. А дальше запускается банальный сценарий по всем правилам глобализации в угоду олигархам, тем самым "глобальным монстрам":
"По сути, это передел мира. Это устранение среднего класса и поляризация общества. Будут только бедные, равенство и братство и 1% управляющего олигархата. Мы об этом говорили в нескольких наших передачах. Собственно, это и есть "тоталитаризм, где роль государства будут выполнять глобальные монополистические монстры вроде "Монсанто", "Майкрософта" и прочих. Государства будут в роли цепных псов по налоговому бремени и регуляциям. А идеологами будут ВЭФ и ООН, невыборные органы", - подчеркнул Никита Михалков.

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