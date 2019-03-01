Никита Исаев на встрече с политиками в Берлине заявил, что "не обработан пропагандой"

В интервью Царьграду Никита Исаев рассказал о своей встрече с экспертным сообществом и политиками в Берлине, отметив, что там ждут людей, "не обработанных пропагандой". А он, по словам Исаева, таким и является.

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев в интервью Царьграду рассказал об участии во встрече молодых экспертов России и Германии в рамках проекта Meeting Russia ("Навстречу России"). По словам Исаева, событие стало примером начала "необходимого диалога".

"Там присутствовали достаточно молодые люди, где-то до 40 лет: депутаты парламента и руководители различных федеральных ведомств Германии и других европейских стран, представители дипломатического корпуса, Министерства иностранных дел, различных консульств, посольств, в том числе и других стран. Они просто знакомились с нами, потому что знакомство с Россией сейчас происходит по-новому, и люди понимают, что наша страна после 2014 года - это нечто новое, иное. Ведь и для нас события того времени были весьма неожиданными: и Крым, и изменение нашего самосознания, и так далее", - пояснил Исаев.

Чуть больше, чем было известно ранее, Никита Исаев рассказал и о темах беседы. А также о своей позиции, которую ему хотелось донести до собравшейся публики. По словам Исаева, на своем примере он хотел показать, что в России есть люди, "не обработанные пропагандой".

"Что касается идей, важно было донести, что в России есть люди, не только обработанные пропагандой и способные работать в этом узком достаточно формате. Есть совсем другие, новые лица. Это те, кто способен достаточно критично относиться к себе, имеет возможность жестко относиться к власти, но, в тоже время, эту власть иногда слышать. Слышать, в отличие от того же самого Навального, которого порой воспринимают как единственного российского оппозиционера, потому что именно он так яро критикует лично Путина и лично окружение президента за коррупционные составляющие. Вот моей задачей как раз было донести, что в России есть новые политические силы, скажем так, не обремененные "антирейтингами", не маргинализированные, и достаточно сбалансированно действующие в рамках нынешней политической системы, оказывая при этом на нее давление. Мне кажется, что немцы это услышали", - пояснил Исаев.

Добавим, ранее эксперты назвали Никиту Исаева одной из возможных замен Алексея Навального, отмечая, что подобную рокировку хотелось бы провернуть западным кураторам.