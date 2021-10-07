Никита Чулочников: «Правительству – обнулить НДС, управляющим компаниям – зафиксировать тарифы»

В самое ближайшее время россияне могут столкнуться с очередным ростом тарифов ЖКХ. На этот раз речь идет о плате за содержание и эксплуатацию дома. Причина тому – растущие, как снежный ком, долги перед управляющими компаниями (УК). Ситуация сложилась патовая: у жителей нет возможности погасить долги по ЖКХ, а кризис неплатежей не позволяет УК содержать дома должным образом. Зачастую вопрос стоит не просто о мелком недоремонте, но о безопасности лифтового и инженерного оборудования.

На днях Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (Ассоциация АКОН) направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой обнулить НДС для УК. Поможет ли это преодолеть кризис неплатежей и остановить рост тарифов, «Нашей Версии» рассказал президент Ассоциации АКОН Никита Чулочников.

– В чем суть вашего обращения и каких действий вы ждете сегодня от правительства? Почему кабмин должен помогать управляющим компаниям?

– Мы основываемся на двух важных обстоятельствах. Первое. Начнем с того, что еще в самом начале эпидемии, в 2020 году было принято 424-е Постановление правительства, которое приостанавливало взыскание

пени и штрафов с физических лиц за несвоевременную или неполную оплату услуг ЖКХ.

Де-факто получилось так, что эта мера явилась спусковым крючком, простимулировавшим граждан не оплачивать коммуналку, а накапливать задолженность. Получилось, что оплата услуг ЖКХ перестала быть обязательной. Отмена штрафных санкций позволила воспринимать неоплату коммунальных услуг как беспроцентную ссуду на длительный срок.

Это сразу вызвало лавину роста неплатежей управляющим компаниям (УК). А поскольку деньги, собираемые с жителей, УК обязана расходовать на содержание и ремонт здания, то накапливаемая задолженность поставила под угрозу срыва все плановые работы по текущему ремонту. Это опасно не просто с точки зрения комфорта, но и безопасности. Например, лифтовое оборудование надо обслуживать, независимо от того, есть у компании деньги или нет. Получается замкнутый круг: граждане не платят, деньги взять неоткуда, а работы вести надо.

Вторым серьезным ударом явился резкий рост в первой половине этого года цен на строительные и расходные материалы, которые УК используют в своей работе, ведь при планировании бюджетов в прошлом году никто на такое значительное повышение цен не закладывался.

Скажем, материалы для строительства и ремонта подорожали на 40-100%, инженерное оборудование на 100-300%, на 35% выросла стоимость материалов для проведения аварийных ремонтных работ. На 40% подорожала стоимость услуг подрядных организаций, на 75% выросли расходы на обязательные работы по ремонту лифтового оборудования.

Подорожали услуги по уборке помещений, стоимость расходных материалов и инвентаря. Одновременно с этим начали расти зарплаты. В ряде случае, чтобы удержать работников, УК пришлось увеличить фонды оплаты труда на 15%. (подробнее – см. таблицу, прим. ред.)

Все эти подорожания не были заложены в сметы. В итоге УК вынуждены были пересматривать план работы и оптимизировать его с учетом роста цен и издержек.

– Зачем вообще надо помогать управляющим компаниям? Разве не про них постоянно приходится слышать истории о выводе средств, создании фирм-однодневок, недобросовестной работе? Не стоит ли сначала задуматься об обелении рынка?

– Это как в известной поговорке: не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Да, на этом рынке много проблем. И фирмы-однодневки, и намеренное выведение денежных средств – все это существует. Эта ситуация сложилась ни сегодня и ни вчера, этот процесс шел десятилетиями. Этот рынок не затронула экономическая реформация, связанная с построением нормальных понятных отношений между всеми участниками. Но рынок такой, какой он есть.

Наше предложение по отмене НДС – это как раз та мера, которая поможет запустить процесс обеления рынка, позволит добросовестным компаниям выйти из тени. Мы стремимся к тому, чтобы компаниям было экономически выгодно действовать прозрачным и понятным способом.

В нашем сегменте, в управлении жилыми домами, сегодня получилась такая коллизия, когда ни собственники, ни государство, ни УК, ни ресурсоснабжающие организации (РСО) не могут выработать систему отношений, в которой каждый бы понимал свою зону ответственности и нес бы свою часть обязательств.

Поэтому сейчас, одновременно с предложением правительству обнулить НДС, мы предлагаем УК взять на себя ответные обязательства и зафиксировать действующие сегодня тарифы – не поднимать цены.

Главная проблема рынка заключается еще и в отсутствии взаимного доверия. Государство не доверяет УК, УК не доверяют нерадивым собственникам, собственники, видя все махинации УК, также им не доверяют.

Наша задача – создать инструмент взаимного доверия. Надо договориться о правилах игры, которые бы позволили каждому из участников рынка понимать свою зону ответственности.

– Рост издержек управляющих компаний получается весьма значительным. Как тут может помочь обнуление НДС? Понятно, что это все равно не компенсирует всех затрат.

– НДС в размере 20% – это существенная сумма, которая может частично компенсировать выросшие издержки на обслуживание, что, в свою очередь, позволит сдержать рост платы за содержание и эксплуатацию. Напомню, что тариф на содержание и эксплуатацию дома – это взнос, который не попадает под прямое тарифное регулирование со стороны антимонопольной службы. Так что в домах негосударственного жилого фонда, которые обслуживаются частными УК, размер взноса на содержание и эксплуатацию будет устанавливаться, исходя из экономических реалий.

Дополнительное повышение тарифов автоматически повлечет риски еще большего роста просроченной задолженности. Ведь когда люди уже не платят, то дополнительный рост тарифов лишь ускорит процесс накопления долгов.

Мы видим выход в подписании некоего отраслевого соглашения, когда правительство, со своей стороны, принимает решение об обнулении НДС для УК, которые занимаются обслуживанием и эксплуатацией многоквартирных домов, а компании в ответ берут на себя обязательства не повышать в определенный временной коридор свои тарифы на содержание и ремонт жилого помещения, чтобы не увеличивать нагрузку на население.

– Кого может заинтересовать участие в подобном соглашении? И как заставить всех игроков его соблюдать?

– Присоединение к соглашению будет добровольным и распространяться оно будет только на те компании, которые платят НДС.

Мы опубликовали на своем сайте наше обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину, предложив всем, кто хочет, подписать его.

Я уже успел пообщаться с представителями некоторых УК, они видят в этом очень позитивный шаг. Что интересно: наше предложение поддерживают даже те компании, которые сидят на упрощенной системе налогообложения и их данная мера не будет касаться. Однако комментарии участников рынка во многом сводятся к тому, что им очень бы хотелось увидеть какие-то позитивные шаги от государства в свою сторону. Представители УК часто говорят о том, что государство воспринимает их как доноров, как некую негативную составляющую рынка.

Но на самом деле нельзя обо всех говорить только в негативном ключе. Какие бы проблемы сегодня ни были на рынке, все УК – разные.

Наша задача опереться на тех, кто стремится действовать в рамках закона. Такие игроки на рынке есть и их доля весьма значительна. Это те компании, которые видят свой бизнес как позитивный вид деятельности, как создание общественного блага, заточенные на сервисную составляющую.

В 2014 году, когда мы еще только начинали нашу «Ассоциацию АКОН», мы пробовали разобраться, что же из себя структурно представляет рынок управления жилой недвижимостью, потому что 20 тысяч выданных лицензий – это просто абстрактная цифра, за ней стоят очень разные компании: это и микробизнес – ИП, ТСЖ, переросшие в УК, управляющие 1-2 домами, и большие УК, имеющие в управлении миллионы квадратных метров, малые и средние компании, управляющие 3-5 домами.

Здоровая часть рынка, она существует и составляет значимую долю.

– Как вы оцениваете перспективы вашего обращения в правительство? Ранее вы уже отправляли в кабмин некоторые свои инициативы, удалось ли добиться результатов?

– Практика показывает, что поддержку получить проще, если предложение поддерживают большинство игроков рынка. Проблема нашего сегмента в неорганизованности, пестроте игроков. Наши компании пока еще далеко не всегда осознают ценность консолидации, а объединяются только в периоды наивысшей концентрации проблем.

Первый раз мы обращались в правительство еще в начале 2020 года. Тогда наше обращение было связано с получением финансовой поддержки по нашим кодам ОКВЭД. Кстати, на нашем рынке существует целая серия кодов ОКВЭД, так что даже в этом нет единообразия. Нет единой системы классификации.

Не имея возможности объединиться, УК сегодня не воспринимаются правительством как серьезная сила. Нам удалось немного консолидировать наши усилия в январе этого года, когда вышло постановление правительства о том, что УК и ТСЖ обязаны будут компенсировать убытки РСО на общедомовых сетях.

Это была очень негативная, несправедливая инициатива, которая буквально всколыхнула рынок. Мы тогда тоже написали обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, получив публичную поддержку более 850 УК и ТСЖ. А это дорогого стоит, потому что многие УК сегодня опасаются вступать в открытые дискуссии с чиновниками. Есть много примеров того, как это плохо заканчивалось для их бизнеса. Компании просто лишались лицензий.

Но вопрос был настолько острым и болезненным, что многие не побоялись выступить открыто. Я поясню. Потери, которые происходят на внутридомовых сетях уже заложены в тарифы РСО. Это первый момент.

Далее – в самой модели нормативного потребления изначально уже заложено многократное превышение фактически используемых ресурсов, что уже покрывает все издержки. Ну и, наконец, сама методика расчетов этих потерь крайне непрозрачная.

Нестыковок слишком много.

Но самое главное, штрафы за потери на сетях оплачиваются непосредственно из карманов жильцов.

Мы тогда предлагали Минстрою создать рабочую группу по выработке консенсуса, но чиновники не проявили интереса к обсуждению этой темы. Согласованный Минстроем и переданный на подписание в Правительство текст постановления, узаконивающего эти поборы, поступил в Минэк. Ассоциация АКОН уже много лет входит в число экспертных организаций, дающих оценку регуляторного воздействия планируемых к принятию постановлений в части ЖКХ. Из Минэка нам поступило предложение дать заключение на это Постановление. Совместно с членами Ассоциации мы подготовили многостраничный документ, в котором постарались максимально подробно объяснить все негативные последствия для УК и ТСЖ, в случае его принятия. Судьба этого Постановления нам не известна, но по состоянию на сегодняшний день оно не принято. Это пример того, как можно эффективно достигать цели, объединяя усилия.

Во многом результаты наших обращений и инициатив зависят от готовности УК объединяться. Для этого на сайте Ассоциации АКОН мы организовали сбор подписей в поддержку моего обращения.

Зеленский унижает Запад, показав, кто в Киеве хозяин Валерий Ивлиев, Директор ООО «Инфраструктура»: – Размер тарифа услуг управляющей компании играет важную роль, ведь собственники хотят получать достойные услуги ЖКХ при наименьшей стоимости. Когда УК платит НДС, стоимость ее услуг существенно увеличивается, в том числе и за счет того, что не все подрядчики УК также являются плательщиками НДС, поскольку проходят по системе упрощенного налогообложения. Чтобы покрыть свои расходы, УК вынуждены повышать тарифы, и эти затраты ложатся дополнительным бременем на собственников жилья. Именно поэтому мы просим правительство рассмотреть вопрос об освобождении УК от уплаты НДС.

Денис Троценко, генеральный директор ГК «Юнисервис»: – Обнуление НДС для организаций, управляющих МКД, позволит избежать повышения платы за услуги содержания и ремонта жилого помещения в текущем и следующем году, а также позволит снизить социальное напряжение в обществе в условиях дестабилизации доходов населения. Такое решение поможет обеспечить потребителей качественными и доступными по цене жилищно-коммунальными услугами. Мы поддерживаем обращение Ассоциации АКОН в правительство. Ассоциация АКОН содействует становлению и развитию цивилизованного рынка управления недвижимостью. Объединяя усилия, мы преумножаем наш потенциал в достижении целей. Только вместе мы сможем добиться положительной динамики по снижению налоговой нагрузки на организации, управляющие МКД.

Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость («Ассоциация АКОН»)