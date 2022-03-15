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Никакой жестокости: Эксперт предложил гуманное избавление России от провокаторов

15 марта 2022, 10:20  •  250 • Политика
Политический консультант, журналист Андрей Перла предложил гуманное решение по избавлению России от провокаторов. При этом никакой жестокости не предполагается - только справедливость.
В своём Telegram-канале "Умный еврей при губернаторе" Перла прокомментировал вчерашнюю ситуацию, когда в эфир "Первого канала" ворвалась редактор одного из отделов с "антивоенным" плакатом.
По мнению эксперта, всех подобных псевдопацифистов, а по своей сути внутренних провокаторов необходимо вывозить на границу ближайшей страны НАТО.
"Эстонии, скажем. Подтолкнуть в спину и сказать: "Ну, иди к своим", - написал он.
По мнению Перлы, это никакие не "антивоенные выступления" - это явное пособничество врагу. При этом он обратил внимание на то, что поступать с подобными "пацифистами" по законам военного времени нельзя.
"Негуманно и - спецоперация. Поэтому они должны отправляться домой. Где сокровище ваше, там и сердце ваше, не так ли?", - написал он.
Журналист также призвал для всех остальных провокаторов "создать условия, в которых, кроме как уехать на запад, выхода у них не оставалось бы".
"Пусть там конкурируют за место в студии "немецкой волны", - предложил эксперт.

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