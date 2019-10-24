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Никакой "услуги за услугу" не было": Белый дом опровергает "убийственные" показания посла США конгрессу

24 октября 2019, 06:24  •  50 • В мире
Билл Тейлор, временно исполняющий обязанности посла США на Украине, дал показания перед конгрессом в рамках процедуры импичмента, инициированной демократами нижней палаты. Дипломат подтвердил, что Трамп поставил условием для встречи с Зеленским возобновление расследования в отношении компании Burisma, связанного с сыном Джона Байдена Хантером. Белый дом в ответ категорически отрицает подобные обвинения. "Никакой сделки quid pro quo (услуги за услугу) не было", - заявила пресс-секретарь Стефани Гришэм.
Показания, которые Тейлор давал перед конгрессом, опубликовала во вторник, 22 октября, газета Washington Post. Авторы материала, появившегося в издании, утверждают, что американский дипломат, представляющий на Украине США, "нанес мощный удар по Дональду Трампу и его "идеальным отношениям" с Киевом.
По словам Тейлора, американский президент якобы действительно угрожал оставить Киев без "столь необходимой для защиты от России военной помощи", если "не будет объявлено о начале расследования, имеющего политическую выгоду для Трампа".
Как пишет WP, эти "закрытые, но взрывоопасные" показания временно исполняющего обязанности посла США на Украине "подорвали устойчивость позиций Трампа", который утверждает, что никогда не склонял украинских чиновников к сделке quid pro quo.
Во вступительном заявлении Тейлора, которое заняло 15 страниц, он несколько раз упоминал о своем "потрясении и недоумении", которое он испытывал, наблюдая за тем, как Трамп заставлял Зеленского вернуться к расследованию коррупционного скандала, связанного с именем бывшего вице-президента США Джона Байдена.
Пресс-секретарь Белого дома, комментируя эти заявления Тейлора, заявила, что президент США никогда ничего подобного не требовал от Зеленского.
"Президент Трамп не сделал ничего плохого — это скоординированная кампания клеветы от крайне левых законодателей и радикальных неизбранных бюрократов, ведущих войну против конституции. Не было никакого quid pro quo (услуги за услугу)", - говорится в заявлении Гришэм.
Пресс-секретарь также отметила, что на подобную "чушь", которая продолжает звучать не первый день, с каждым днем тратится все больше и больше средств налогоплательщиков.
Напомним, в США в сентябре вокруг телефонной беседы Дональда Трампа с Владимиром Зеленским разгорелся крупный политический скандал, который дал повод палате представителей запустить процедуру импичмента в отношении американского президента.
О начале процедуры сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, обвинившая президента США в предательстве и нарушении "целостности выборов". В нижней палате конгресса демократы обладают большинством голосов.
Как сообщали Nation News, сенат США, в котором большинство представляют республиканцы, не может отказаться рассматривать вопрос об импичменте Трампа в том случае, если нижняя палата, находящаяся под контролем демократов, проголосует за эту процедуру.

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