"Никакой новой пенсионной реформы не обсуждается": Владимир Путин провел Большую пресс-конференцию

19 декабря в огромном зале Центра международной торговли Владимир Путин провел свою очередную Большую пресс-конференцию. 1895 журналистов со всей России приехали в Москву, чтобы задать свой вопрос президенту. То есть для Путина было заготовлено почти 2000 вопросов, хотя спросить главу государства получилось, разумеется, далеко не у всех.

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

В этом году пресс-конференция продлилась 4 часа 19 минут. Прямую трансляцию пресс-конференции можно было посмотреть на главных телеканалах России и на сайте kp.ru, а послушать на радио "Комсомольская правда".

Большая пресс-конференция Владимира Путина 19 декабря 2019 года.

ВОПРОС ДНЯ

А у вас есть вопрос к Путину?

Екатерина ГАМОВА, волейболистка:

- Солнце когда будет? Грустно... Как-то очень пасмурно.

Семен ЕВДОКИМОВ, житель Воронежа:

- На работе уже который год не хотят платить новогодние премии. А вам, Владимир Владимирович, заплатят?

Клавдия СТАВЦЕВА, инвалид I группы из Орла, которая в 2017-м дозвонилась на «Прямую линию» с Путиным:

- После моего обращения вопрос с лекарствами решили. А транспортировка на гемодиализ осталась подвешенной. После нескольких часов под аппаратом нет сил на общественный транспорт. А пенсии на такси не хватает. Помогите!

Александр САФОНОВ, профессор кафедры управления Финансового университета:

- Много программ по многодетным семьям. Но нужно стать бедным, и государство поможет. Не пора ли менять стратегию?

На Большую пресс-конференцию-2019 уже аккредитовалось рекордное число журналистов - 1895 человек. И все хотят задать вопросы. Фото: Артем КОРОТАЕВ/ТАСС

Леонид КУЛИК, психолог, оргконсультант:

- Каким вы представляете себе человека, который займет пост президента после вас?

Екатерина МЕРКУШЕВА, пенсионерка:

- Почему каждый год увеличивают разницу в доходах между пенсионерами? Пенсии компенсируются, но с каждой компенсацией увеличивается и неравенство пенсионеров, потому что компенсация - в процентах, а не в фиксированных суммах.

Анна РЕВЯКИНА, поэтесса из ДНР:

- Не секрет - ДНР и ЛНР хотят войти в состав России. Если Украина все же выполнит Минские соглашения, то над Донбассом будет развеваться флаг страны, которая убивала мирных граждан. Не кажется ли вам, что это будет вопиющей несправедливостью по отношению к русским землям и к русским?

Владимир СОЛОВЬЕВ, телеведущий:

- Куда мы идем? Кто мы, какое у России место в мире? Вопросы о детских площадках, о том, как плохо себя ведут чиновники и когда жизнь станет лучше, поверьте, тоже будут.

Марина Павловна, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- «20 миллионов бедных - позор для России», - заявил глава Счетной палаты Кудрин. Другие экономисты начали спорить - дескать, цифра «некорректная». А вы как считаете?

Плакаты с вопросами, подарки Президенту и рекордное число участников: Что делают журналисты за кулисами ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина

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