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«Никакой гонки вооружений мы не допустим»: Путин на встрече с участниками выборов

19 марта 2018, 18:24  •  68 • В России
Российский лидер Владимир Путин провёл встречу в Кремле с доверенными лицами и кандидатами в президенты. После обработки 99,94% протоколов действующий глава государства лидирует с 76,68% голосов избирателей. RT вёл прямую трансляцию.
 
 

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