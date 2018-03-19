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«Никакой гонки вооружений мы не допустим»: Путин на встрече с участниками выборов
19 марта 2018, 18:24 • 68 • В России
Российский лидер Владимир Путин провёл встречу в Кремле с доверенными лицами и кандидатами в президенты. После обработки 99,94% протоколов действующий глава государства лидирует с 76,68% голосов избирателей. RT вёл прямую трансляцию.
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