Никакой это не дворец. Раскрыта правда об объекте в Геленджике

На этой неделе сам глава государства ответил на вопрос о принадлежности "дворца", к которому с некоторого времени прикованы взгляды едва ли не всего мира:

Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и не принадлежало, – подчеркнул Владимир Путин во время видеоконференции со студентами. – Никогда.

А сегодня соавтор биографии президента России Александр Коробко сделал действительно сенсационное заявление. По его словам, он получил "добро" на раскрытие тайны так называемого дворца Путина.

"Я уже намекал в предыдущем интервью на возможную функцию объекта в Геленджике в качестве возможного убежища семьи президента Сирии Башара Асада. Любые элиты, настроенные на сотрудничество с нашей страной, должны быть уверены в том, что их не только примут в случае угрозы, но и обеспечат высокий уровень приёма с учётом культурных особенностей тех или иных регионов.

Добавлю, предвидя вопли соратников Навального: нет, правители, являющиеся стратегическими союзниками России, не смогли бы жить в общежитии на улице, ну, например, Бориса Галушкина".

Как отмечает господин Коробко, помимо функций вероятного элитного убежища, "объект" уже не раз выполнял роль секретного аналога Ливадийского дворца. Там, за закрытыми дверями, были проведены приёмы, которые повлияли на ряд мировых событий в Африке и на Ближнем Востоке.

Я был уверен, что рассказа о "провенансе" этого объекта и намёка на его некую возможную засекреченную функцию будет достаточно, – говорит Коробко. – Но выясняется, что информация "между строк" не работает, люди "хотят всё знать". Даже если их любопытство, увы, может нанести ущерб интересам государства. Мы хотели с Крисом Хатчинсом дать эту информацию в нашей книге "Путин. 10 лет спустя", но противники президента продолжают пользоваться деликатностью ситуации, и меня попросили – и дали разрешение – те, у кого мы брали интервью, рассказать то, что после моего интервью уже ... не будет госсекретом.

Об источниках, которые дали согласие на раскрытие этой информации, Александр Коробко сказал коротко: наши собеседники в высшем руководстве Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО России). Имён назвать он не имеет права.

Ответить на вопрос, посещал ли он сам этот секретный объект, Коробко отказался, но всё-таки рассказал, что казино там, действительно, есть – по желанию одного из высоких африканских гостей, расположение которого было крайне важно для нашего государства. А вот никакого шеста или стриптиза там не было.

Это уже фантазии авторов фильма, равно как и то, что это якобы "дворец президента". Конечно, "медовые ловушки" – это не только то, что использует Моссад или ЦРУ. И наверное, какие-то гости общались с нашими "пчёлками". Но это были не девушки с низкой социальной ответственностью, не, уж простите за каламбур, маты-хари на шесте, а такие женщины, как Маргарита Конёнкова, агент КГБ, которая соблазнила Оппенгеймера и Эйнштейна.

Господин Коробко указывает: "Что теперь будет с этим объектом, сказать сложно, поскольку Навальный – и «конкурентные» зарубежные спецслужбы, которые, возможно, знают об истинной функции объекта – его «вывел» на свет софитов. Кое-кто потирает руки, ведь в Штатах блогеров на лодке просто застрелили бы. Там за километры предупреждают о стрельбе на поражение. Наверное, у нас теперь, «спасибо» Навальному, будет так же. А для высоких иностранных гостей выберут другую локацию. Страна у нас, слава Богу, большая. И если её союзниками будут только армия и флот – и у нас не будет друзей, которых, да, нужно иногда принимать не хуже, скажем, британской королевы, – то тогда «горячей войны» не избежать. Не поймёт этого лишь круглый идиот. Но я уже говорил о проблеме с IQ в квадрате этих оголтелых «баламутов»".