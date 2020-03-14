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Никакой демократии - как работает «Европейский фонд за демократию» на Украине

14 марта 2020, 13:35  •  49 • Украина

«Европейский фонд за демократию» (EED) появился аккурат перед Майданом на Украине. Он принимал самое непосредственное участие в госперевороте, отвечая за медийную часть. Как мы можем убедиться сегодня, Фонд справился с поставленной задачей. , сделать это было не так сложно, ведь он обладает внушительными ресурсами европейских либералов.

Для создания EED было выбрано наиболее подходящее время – 2013 год. Тогда в европейских странах наступил пик «демократического позитивизма», вызванного «арабской весной». Фонд не стесняясь задекларировал свою основную задачу – укрепление демократических ценностей на Ближнем Востоке, Cеверной Африке, Восточной Европе и других регионах.

EED за короткое время превратился в опаснейшее оружие НАТО, действуя по давно отточенным технологиям силового установления «демократии», фактически продвигая геополитические интересы «старшего» в Альянсе. Мало кого волновало, что такая деятельность является прям вмешательством во внутренние дела иностранных государств. По большому счёту, эта организация действует также, как американский NED. Собственно, в этом нет ничего удивительного, ведь за их финансирование отвечают одни и те же лица.

В период с 2013 по 2018 год Фонд получил в своё распоряжение порядка 50 млн евро. EED в основном работает через активистов и НКО с «правильной» повесткой. В разное время он вербовал соискателей с обязательным знанием русского языка, чтобы вести «просветительскую» деятельность в странах постсоветского пространства. Так, на Украине EED действовал через новый телеканал «Громадское ТВ». Кстати, это медиа параллельно получало деньги от фонда Сороса.

Телеканал начал вещание в 2013 году, получив поддержку от посольств Нидерландов и США на Украине. Спустя всего месяц он сумел закрепить статус самого посещаемого украинского интернет-канала с ежемесячной аудиторией более 8 млн человек. Журналисты «Громадского» рассказывали о конфликте на востоке страны, приглашали оппозиционных политиков, знающих, что необходимо говорить. По сути СМИ стало рупором революции в 2014 году, подготовив почву заранее.

ЕЕD заявляет о поддержке независимых журналистов, однако на деле поддерживает лишь оппозицию, которой заранее привиты те самые «демократические ценности». С начала века на Украине убили 39 журналистов из разных стран. Ещё в 2015 году Украина перестала выдавать аккредитации российским СМИ, запрещала их трансляции во всем медиапространстве страны. С приходом нового президента ситуация нисколько не поменялась.

EED до сих пор действует на территории Украины и других стран, оказывая информационную поддержку активистам, чтобы не сходить с заданного курса. Вполне очевидно, что аналогичную стратегию Фонд попытается реализовать и на территории нашей страны, ведь сейчас в европейском обществе очень популярен тезис о «российском тоталитарном режиме».

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