Никакого возврата в пещеры и троечники из ЦБ: Главное из выступления Путина на форуме "Россия зовёт!"

"Никакие" отношения с Зеленским, "худо-бедные" - с США

Глава государства затронул тему российско-украинских отношений. По словам Путина, между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским не установилось пока тесных отношений, а диалог ведётся исключительно по телефону, сообщает телеканал "360".

"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда, мы с ним не знакомы, по телефону разговаривали", - поведал он.

Несмотря на это, Путин считает коллегу искренним и симпатичным человеком, который хочет в корне изменить ситуацию и добиться мира в Донбассе. Несколько шагов вперёд Киев уже сделал, но Москву смущают противоречивые заявления украинских властей об особом статусе региона.

Нужно понимать, что несогласованные с ДНР и ЛНР законы создадут множество проблем. Более того, некоторые политики на Украине требуют ввести в "серые зоны" полицию и Нацгвардию, в состав которых входят представители националистических батальонов. Это создаст новый очаг напряжённости.

Что касается отношений с США, то Москва "худо-бедно" взаимодействует с Вашингтоном по таким вопросам, как экономика, энергетика, международная безопасность и урегулирование конфликта в Сирии. У сторон есть совместные интересы, поэтому игнорировать диалог глупо.

Однако российский президент раскритиковал решение властей Штатов запретить американским компаниям работать на российском шельфе. Он читает это "выстрелом в собственную ногу".

Комментируя скандал вокруг вмешательства Украины в выборы президента США, Путин отметил, что теперь в манипуляциях перестали обвинять Россию. Однако фактор внутриполитической борьбы в Штатах негативно влияет на диалог Москвы и Вашингтона.

Напомним, Демократическая партия США смогла запустить процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа, который якобы пытался заставить Киев передать ему компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена. Последний якобы замешан в коррупционных схемах, связанных с украинской компанией Burisma Group.

Путин также выразил надежду на то, что большинство лидеров ведущих стран понимает, что российская угроза является выдумкой. Заявления о желании России напасть на страны НАТО выглядят "бредом собачьим", учитывая военный и экономический потенциал стран Запада. Наоборот, Москва крайне заинтересована в укреплении торговых отношений с Евросоюзом и очень беспокится из-за Brexit, передаёт "Взгляд".

Российский президент уверен, что американцам стоит в корне пересмотреть свои отношения с союзниками по альянсу. До этого президент Франции Эммануэль Макрон признался, что ему крайне не нравится отсутствие чёткой координации действий между США и странами Европы, а также военные операции Турции на территории Сирии. Происходящее он и назвал "смертью мозга" НАТО, сообщает "Вечерняя Москва".

"До сих пор Соединённые Штаты говорили: "Мы для вас являемся зонтиком от советской угрозы, а вы должны за это заплатить". Сегодня это не очень работает", - отреагировал Путин.

Об энергетике и "возврате в пещеры"

Значительная часть выступления Путина была посвящена энергетике. Так, президент заявил о политике невмешательства государства в деятельность компании "Роснефть", которая работает на рыночных условиях и подчиняется решениям акционеров.

Он также заявил о том, что капитализация "Газпрома" сильно занижена и находится на минимальном уровне. При этом у компании есть огромный потенциал роста, она обладает крупнейшими запасами ресурсов в мире.

"Самый большой потенциал развития - это у компании "Газпром" среди энергетических компаний мира", - поведал он.

Впрочем, Россия не намерена игнорировать попытки сбалансировать энергетику, чтобы сделать её более "зелёной". Власти не допустят возвращения людей в пещеры из-за коллапса. Но и идеи о полностью безуглеводородной энергетике являются опасными для развития цивилизации.

Проблемы создают США, которые вышли из Парижского соглашения о климате. Путин считает это решение ошибочным, но понимает, почему Белый дом пошёл на подобный шаг. Как передает polit.info, Москва не намерена отказываться от своих обязательств по документу.

В то же время Москва продолжит сотрудничать со странами ОПЕК+ в рамках соглашения по стабилизации мирового рынка нефти. Только скоординированные действия позволят добиться максимального эффекта. Что касается перспектив добычи сланцевой нефти, то РФ не готова применять варварские методы добычи, которые нанесут вред экологии страны.

"У нас есть возможности и на шельфе, и на территориях, на земле, поэтому такой острой необходимости нет", - поведал российский лидер.

Три балла Центробанку

Президент России Владимир Путин подробно поговорил о внутренних проблемах страны. Он пояснил, что в экономике сохраняется позитивная динамика развития, несмотря на темпы снижения общемировых показателей. Однако властям пока не удалось добиться изменений в производительности труда.

Также перед правительством РФ поставлена задача переломить ситуацию с падением реальных доходов граждан. Беспокоит главу государства и то, что только 64% выделенных на нацпроекты средств было освоено.

Есть и достижения. Глава государства доволен снижением уровня безработицы до 4,6%, передает РИА ФАН. Он прогнозирует рост инфляции на уровне ниже 3% в начале 2020 года. Сейчас показатель оценивается в 3,6%. Ценовая ситуация является большим достижением и открывает новые возможности для повышения качества экономического роста.

"Мы будем держать этот вопрос на постоянном контроле, будем в постоянном контакте находиться с правительством, Центральным банком, уважая их предусмотренные законом права и независимость", - пояснил Путин.

Интересно и то, что президент России вновь уколол Центробанк. До этого он назвал работу регулятора "удовлетворительной". На форуме Путина попросили уточнить, имел ли он в виду, что считает представителей ЦБ троечниками.

"Это смотря по какой системе... Если по трехбалльной, тогда это будет отлично", - отшутился российский лидер.

Владимир Путин упомянул и Фонд национального благосостояния (ФНБ). До этого неоднократно звучали призывы распечатать ФНБ, и глава государства заверил, что сейчас принимаются решения о выделении средств на финансирование проектов. Не исключено, что деньги могут потратить на развитие высокоскоростных магистралей, однако предварительно стоит подсчитать отдачу от инвестиций.

Как развалился СССР?

Президент России обсудил и другие темы. Путин признался, что после введения Западом первых антироссийских санкций он начал тревожиться. Но в итоге российская сторона добилась больших результатов в сфере импортозамещения.

"Сделан очень серьёзный, большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета", - подчеркнул президент.

Затронул он и вопрос прекращения существования Советского Союза. Как пояснил Путин, итоги развала страны оказались значительно хуже самых негативных прогнозов. Произошедшее он связывает с тем, что результаты неэффективной экономической политики Москвы в то время негативно сказались и на политической сфере.

Советское руководство не смогло пойти по пути Китая, совместившего возможности центрального администрирования и рыночной экономики. Поэтому произошёл коллапс в социальной сфере.