Никакого "президентского трона": Лавров пресек слухи о тайных целях союза с Белоруссией

Глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал переговоры Москвы и Минска по поводу углубления интеграции в рамках договора о создании Союзного государства.

В конце прошлого года, напомнил он в интервью РБК, Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились пересмотреть весь договор с тем, чтобы понять, как за 20 лет его обсуждения изменились позиции сторон. При этом рабочей группе предстоит обсудить и экономические, и налоговые вопросы.

Лавров назвал нормальным и предсказуемым ситуацию, когда переговорщики не отчитываются о ходе диалога перед публикой ежедневно. Он напомнил, что когда такого уровня переговоры становятся предметом публичной дискуссии, это резко сужает перспективы.

После трёх настойчивых вопросов Лавров прокомментировал и слухи о том, что Владимир Путин может возглавить Союзное государство в 2024 году. В договоре, подчеркнул он, нет ничего, что могло бы дать повод считать его целью вывести кого-то на "президентский трон". А тем, кто по-настоящему интересуется ситуацией, он посоветовал вместо анонимных телеграм-каналов читать документы по договору, которые есть в открытом доступе.