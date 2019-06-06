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Никакого "президентского трона": Лавров пресек слухи о тайных целях союза с Белоруссией

06 июня 2019, 09:09  •  97 • Политика
Глава российского МИДа Сергей Лавров пресек слухи о якобы заложенных в договор с Белоруссией тайных целях. В союзном государстве не будет никакого "президентского трона", заверил министр, указав на очевидные факты.
Глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал переговоры Москвы и Минска по поводу углубления интеграции в рамках договора о создании Союзного государства.
В конце прошлого года, напомнил он в интервью РБК, Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились пересмотреть весь договор с тем, чтобы понять, как за 20 лет его обсуждения изменились позиции сторон. При этом рабочей группе предстоит обсудить и экономические, и налоговые вопросы.
Лавров назвал нормальным и предсказуемым ситуацию, когда переговорщики не отчитываются о ходе диалога перед публикой ежедневно. Он напомнил, что когда такого уровня переговоры становятся предметом публичной дискуссии, это резко сужает перспективы.
После трёх настойчивых вопросов Лавров прокомментировал и слухи о том, что Владимир Путин может возглавить Союзное государство в 2024 году. В договоре, подчеркнул он, нет ничего, что могло бы дать повод считать его целью вывести кого-то на "президентский трон". А тем, кто по-настоящему интересуется ситуацией, он посоветовал вместо анонимных телеграм-каналов читать документы по договору, которые есть в открытом доступе.

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