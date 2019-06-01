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Никакого "Бука", бомба была в левой панели приборов: Эксперт опроверг "официальную" версию о крушении MH17

01 июня 2019, 15:24  •  224 • Политика
Член Ассоциации технических экспертов России Юрий Антипов опроверг официальную версию о крушении MH17 в Донбассе. Он считает, что на самом деле речь идет не о "Буке", а о бомбе, которая была заложена в левой панели приборов в кабине пилотов.
Расследование обстоятельств крушения самолета Boeing компании Malaysian Airlines в Донбассе 2014 года чрезмерно политизировано. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
Как подчеркнул политик, он так и не услышал конкретных фактов, которые бы подтверждали все озвученные в адрес российской стороны обвинения. Более того, он потребовал допустить представителей Малайзии к расшифровке черных ящиков из самолета.
Комментируя ситуацию, член Ассоциации технических экспертов России Юрий Антипов вновь поставил под сомнение версию о том, что пассажирский авиалайнер был сбит ракетой, выпущенной из комплекса "Бук". Ссылаясь на проведенное им расследование, эксперт отметил, что против этого варианта говорит характер повреждений.
Дело в том, что снаряд от "Бука" способен превратить в решето все объекты вблизи взрыва. Однако на фотографиях видно, что на телах пилотов нет характерных повреждений.
По мнению Антипова, в реальности речь идет о взрывном устройстве, которое находилось в левой панели приборов в кабине пилотов.
"Эпицентр взрыва находился именно там, где я доказал раньше, по траекториям частиц, которые пробивали пол, кресла пилотов... Под полом я идентифицировал один агрегат, и нам нем тоже видны отметины. И все они сходятся к одной точке, которая находится в кабине пилотов, с левой стороны, в левой панели приборов", - пояснил независимый технический эксперт Царьграду.
Напомним, в сентябре 2018 года Минобороны России предоставило документы, благодаря которым можно установить, что ракета для комплекса "Бук", сбившая самолет Boeing в Донбассе, была изготовлена в СССР в 1986 году, после чего ее доставили в одну из военных частей Украинской ССР (в Тернопольской области.)

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