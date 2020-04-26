«Никакого подтверждения нет»: в Госдуме прокомментировали слухи о проблемах Ким Чен Ына со здоровьем

В мировых СМИ распространяется неподтверждённая информация о болезни и даже смерти лидера КНДР Ким Чен Ына. Поводом для слухов стало длительное отсутствие Ким Чен Ына на публике: сообщалось, что он пропустил церемонию по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Однако посол КНДР в России не подтвердил заявления о серьёзных проблемах главы Северной Кореи со здоровьем. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, общавшийся с дипломатом.

Депутат Государственной думы от КПРФ Казбек Тайсаев заявил, что около десяти дней назад встречался с послом Северной Кореи в России, и тот не сообщал об ухудшении состояния здоровья лидера страны Ким Чен Ына. Таким образом депутат прокомментировал появившиеся в ряде СМИ слухи о тяжёлой болезни либо смерти главы КНДР.

«У нас достаточно тесные контакты. Я с ним обсудил эти новостные темы и никакого подтверждения не получил», — приводит его слова Интерфакс.

Тайсаев уточнил, что российская сторона опирается только на проверенную информацию и официальные данные.

Сообщения об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына стали появляться в мировых СМИ в апреле. Напомним, глава КНДР с 11 числа не выходит на публику, пропустив, в частности, церемонию по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника, чьё имя не раскрывается, заявил, что состояние Ким Чен Ына якобы ухудшилось после хирургического вмешательства. Другой источник телеканала сообщил, что информация об опасности для здоровья Ким Чен Ына заслуживает доверия, добавив, что оценить тяжесть его состояния пока трудно.

Советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен отметил, что Вашингтон пристально следит за сообщениями о состоянии здоровья лидера Северной Кореи.

При этом ряд американских СМИ со ссылкой на снимки со спутника сообщили, что поезд, принадлежащий, по словам журналистов, Ким Чен Ыну, стоит около курортного города Вонсан. Ранее сообщалось, что на курорте находится вилла Ким Чен Ына, на территории которой есть медицинское учреждение. Кроме того, в СМИ появлялась информация о том, что Китай направил в Северную Корею делегацию, включающую медиков.

В свою очередь, японские СМИ писали, что главе КНДР сделали сердечно-сосудистую операцию. Еженедельник «Сюкан Гэндай» опубликовал материал, в котором говорится, что Ким Чен Ын после операции может находиться в «вегетативном состоянии».

Помимо этого, 25 апреля в китайской соцсети Weibo появилось сообщение вице-директора гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи. Она заявила, что о кончине лидера КНДР сообщил «весьма солидный источник».

Стоит отметить, что никаких достоверных подтверждений информации о состоянии здоровья лидера КНДР на данный момент нет.

В то же время 26 апреля центральное радио КНДР распространило поздравление Ким Чен Ына строителям города Самчжиён. В свою очередь, южнокорейское агентство «Рёнхап» отметило, что дата записи поздравления неизвестна.

Reuters

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Научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов, комментируя сообщения американских СМИ, напомнил, что только в трети случаев анонимный источник — это действительно человек, который не хочет раскрывать своё имя, в остальных случаях подобная подача информации предполагает целенаправленный вброс. Эксперт отметил, что любая новость про Северную Корею должна начинаться с выяснения, кто является источником информации.

«Что есть в сухом остатке. Во-первых, отсутствие Ким Чен Ына в течение длительного времени, в том числе на церемониальном мероприятии в честь деда. Во-вторых, умеренно подтверждённые слухи о том, что в Пхеньян прилетел самолёт с врачами, хотя они могли прилететь не только для того, чтобы лечить Кима, но и чтобы обсуждать совместную борьбу с коронавирусом», — отметил он в разговоре с RT.

Асмолов напомнил, что в 2014 году Ким Чен Ын также не появлялся на публике в течение полутора месяцев, после чего оказалось, что у него были проблемы с лодыжкой.

«Здесь работают два принципа: мы поверим, что с Кимом всё в порядке, когда увидим его новое фото, и мы поверим, что он умер, когда увидим торжественный некролог», — добавил эксперт.

В свою очередь, профессор кафедры мировой экономики МГИМО Светлана Суслина в беседе с RT допустила, что лидер Северной Кореи может в настоящее время восстанавливаться после операции.

«Что касается нынешней ситуации, сложно делать точный прогноз, потому что Ким Чен Ын не очень здоровый человек, как и его отец. Можно предположить, что была либо операция, либо какое-то заболевание», — отметила она.

Она также напомнила, что Ким Чен Ын и президент Республики Корея обменивались письмами и выражали друг другу поддержку по поводу коронавируса.

«Это было сравнительно недавно, но, конечно, в обмене письмами необязательно участвовал только президент, его аппарат готовит документы. Но всё же я думаю, что это делалось по согласованию властей», — добавила она.