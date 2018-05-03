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«Никакого огневого воздействия не было»: российский истребитель Су-30 потерпел крушение в Сирии

03 мая 2018, 14:24  •  41 • В мире
В Сирии, в акватории Средиземного моря рухнул российский истребитель Су-30СМ. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что на борту находились два пилота, оба погибли. В ведомстве подчеркнули, что лётчики до конца пытались спасти машину. По предварительной информации, причиной крушения могло стать попадание птицы в двигатель. Что известно об авиакатастрофе в арабской республике — в материале RT.
 
Многоцелевой истребитель Су-30СМ © Евгений Одиноков / РИА Новости
 

Российский истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Самолёт совершил взлёт с аэродрома Хмеймим и рухнул в акватории Средиземного моря при наборе высоты. Никто из экипажа машины, по сообщению с места, не выжил.

«3 мая около 9:45 мск при наборе высоты после взлёта с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Оба лётчика, до последних минут боровшиеся за самолёт, по докладу с места, погибли», — говорится в заявлении военного ведомства.

Окончательная причина авиакатастрофы пока не установлена. По непроверенным данным, спровоцировать крушение могла птица.

«По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолёту не было», — подчёркивается в сообщении.

Первая потеря

Как отмечает ТАСС, нынешний инцидент — первый случай потери Су-30СМ в Сирии. В операции в арабской республике самолёты этого типа участвуют с сентября 2015 года.

Су-30СМ является двухместным многоцелевым тяжёлым истребителем поколения 4+. По классификации НАТО он относится к категории Flanker-C. Его разработкой занимается ОКБ «Сухой». Самолёт был создан в конце 1980-х на базе учебного варианта истребителя Су-27УБ. На вооружение его приняли в 1992 году.

Истребители выпускаются на двух авиационных заводах — в Иркутске и Комсомольске-на-Амуре. Помимо этого их производство налажено в Индии на предприятиях корпорации Hindustan Aeronautics Limited.

В настоящее время на вооружении ВКС и ВМФ стоит 100 таких самолётов. До конца нынешнего года соединения Воздушно-космических сил получат ещё двенадцать машин, а морской авиации — две.

В процессе улучшения

Как отмечали в феврале в Минобороны РФ, в 2018 году также начнётся модернизация Су-30СМ. Как подчёркивал замглавы ведомства Юрий Борисов, самолёты показали себя в Сирии на высшем уровне.

«Они (истребители. — RT) хорошо себя зарекомендовали в Сирии, показали все свои боевые возможности. Предстоит модернизация этого самолёта и в плане импортозамещения, и в плане адаптации новых авиационных средств поражения», — отмечал Борисов.

По его словам, первый этап модернизации планируется завершить в 2019 году. Он подчеркнул, что Су-30СМ будут использоваться на вооружении ещё как минимум 35-40 лет.

Для высшего пилотажа

Су-30СМ способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям днём и ночью в любых метеоусловиях. Кроме того, этот истребитель используют в своих выступлениях пилоты авиационной группы «Соколы России», исполняя такие сложнейшие фигуры одиночного и группового пилотажа, как колокол, кобра, плоский штопор и петля Нестерова.

Самолёт способен развивать скорость до 2350 км/ч. Без дозаправки он может находиться в небе до 3,5 часов. Его боевой радиус составляет 1,5 тыс. км.

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Оружие и снаряды для Су-30СМ могут крепиться на 12 точках подвески. Таким образом, для него доступна широкая вариация ракет воздух — воздух, а также ракет и бомб воздух — земля, общая масса которых может достигать восьми тысяч килограммов. Помимо этого истребитель оснащён встроенной пушечной установкой калибра 30 мм.

«Су-30СМ — очень удачная машина, но её требуют развивать. На мой взгляд, модернизированная версия самолёта получит некоторые агрегаты Су-35С. В частности, это РЛС с пассивной фазированной антенной решёткой Н035 «Ирбис» и двухконтурные турбореактивные двигатели АЛ-41Ф1С», — отмечал в беседе с RT заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко.

Воздушное преимущество

Как ранее писал RT, в ВКС за последние годы были поставлены свыше 200 самолётов марки «Су». Эксперты считают, что интерес Минобороны к тяжёлым истребителям обусловлен опытом сирийской кампании, а также потребностями развития стратегической авиации (разработка дозвукового ПАК ДА, модернизация и производство новых сверхзвуковых Ту-160).

Ведь многофункциональные самолёты марки «Су» способны решать чрезвычайно широкий круг задач — сопровождение бомбардировщиков, перехват самолётов противника и нанесение удара по наземным целям.

«Стоящие на вооружении «сушки» обладают большим модернизационным потенциалом, который, конечно, надо реализовывать, прежде всего устанавливая новую бортовую аппаратуру и комплексы управления вооружением. Обновление тяжёлой истребительной авиации позволяет решать массу оперативно-тактических задач по обеспечению контроля неба в зонах интересов России», — пояснял RT профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

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